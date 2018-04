Khloe Kardashian djevojčicu je rodila u Clevelandu, a unatoč preljubničkom skandalu, na porodu je s njom bio i partner Tristan Thompson

Zvijezda realityja ''Keeping Up With The Kardashian'' u srijedu je u Clevelandu rodila svoje prvo dijete. S njom je na porodu bio i njezin partner Tristan Thompson čije su snimke na kojima je vara s drugom djevojkom samo dva dana ranije dospjele u medije.

No bez obzira na to, i on je bio s njom na porodu. Čim je dobila trudove, u Cleveland su se zaputile i Khloeine sestre Kourtney i Kim, te njihova majka Kris. Uz nju je bila i najbolja prijateljica Mallika Haaq.

Kako pišu strani mediji, nakon što je vidjela snimke Tristana u društvu druge djevojke, Khloe se jako uzrujala zbog čega je i došlo do ranijeg poroda. Djevojka s kojom se družio je 28-godišnja šankerica Lani Blair.

A post shared by Kardashians on E! (@kuwtk) on Apr 12, 2018 at 6:13pm PDT

Obitelj Kardashian oko ovog skandala još se nije oglasila, a što je Khloe odlučila po tom pitanju, vrijeme će tek pokazati.