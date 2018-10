Adna Šestić otkrila nam je kako se osjećala nakon sjajnog nastupa u Supertalentu i direktnom prolasku u polufinale.

Adna Šestić svojom je izvedbom pjesme Josipe Lisac "O jednoj mladosti" ostavila bez daha žiri i gledatelje Supertalenta, a Janka Popovića Volarića koji joj je rekao da misli da će ona pobijediti i pritiskom zlatnog gumba, poslao je direktno u polufinale.

Adna nam je otkrila kako se osjećala nakon nastupa i nakon što je shvatila da je prošla u polufinale.

"Očekivala sam pozitivne komentare, no zlatni gumb je bio kategorija za sebe. Pogotovo jer sam došla bez ikakvih velikih očekivanja, došla sam otpjevati pjesmu i to je bilo to. Bila sam jako iznenađena i sretna", rekla nam je Adna, koja se nije nadala takvim reakcijama, a nije ni sanjala da će Janko pritisnuti zlatni gumb.

"Mislim da je Janka dirnula ta autentičnost i moja prirodnost. Stvarno sam to prirodno odradila i pretpostavljam da je to najviše utjecalo na njegovu odluku. Pogodila sam nekako tu njegovu "emotivnu žicu", otkrila je.

Adna Šestić (Foto: Dnevnik.hr)

Nakon sjajnog nastupa i komentara žirija, Adnina obitelj i prijatelji bili su itekako ponosni na nju, a dobila je i brojne poruke podrške nepoznatih ljudi, sada već svojih obožavatelja.

"Moji su bili prezadovoljni nastupom, imala sam nevjerojatnu podršku prijatelja. Njihovi komentari su bili wow! Baš kao i komentari nepoznatih ljudi, dobila sam jako puno poruka nakon emisije, jako puno dobrih komentara putem društvenih mreža", izjavila je Adna.

O izboru pjesme nije previše razmišljala, jer Josipa Lisac je među njenim dražim glazbenicima, baš poput glazbenih diva Whitney Houston i Nine Simone, čije pjesme također rado pjeva.

"Tu sam pjesmu već ranije pjevala nekako puta, ljudi su na nju sjajno reagirali tako da sam se odlučila baš za nju", objasnila nam je Adna.

Simpatična i jednostavna Adna nakon nastupa je tražila Maju Šuput za autogram, a otkrila nam je kome je bio namijenjen: "Autogram je bio za dragu prijateljicu iz srednje škole, koja me zamolila da joj ga svakako

donesem".

Adna Šestić (Foto: Dnevnik.hr)

Adnin nastup u polufinalu jedva čekamo, da čujemo novu skladbu kojom će vjerujemo, ponovno očarati žiri i gledatelje, iako još nije odlučila što će pjevati.



"Jako mi je to teško odlučiti, kako podići svoju ljestvicu još više. Nemam još ideje koju ću pjesmu odabrati, ali uskoro ću o tome početi razmišljati i pripremati se", otkrila nam je Adna.