Dvije prijateljice, Lorena Bučan i Antonia Dora Pleško, bile su dvostruko iznenađenje ove nedjelje u Supertalentu.

Prvo ih je s nogu oborila jedna, potom druga. Dvije prijateljice, Lorena i Antonia Dora, bile su dvostruko iznenađenje ove nedjelje u Supertalentu. Naime, Antonia je došla kao potpora prijateljici jer je i sama nastupila u prvoj sezoni Supertalenta. Ono što nije očekivala je da će osam godina kasnije ponovno zapjevati i zaraditi zlatni gumb.

"Čekala sam skoro cijeli život za to, trema me uhvatila, naravno, mislim, gledala me ipak cijela Hrvatska", rekla je Lorena Bučan. "Ja sam toliko bila ponosna na Lorenu i kad su mi rekli da ću morati stajati tamo gdje su Igor i Rene, bila sam presretna, iako sam izgledala jako loše, jer ću je moći bolje čuti i čuti njihove komentare, jako sam ponosna i jako mi je lijepo gledati kako ona raste i napreduje", dodala je Antonia Dora Pleško.

No, pravo je iznenađenje uslijedilo tek nakon njezina nastupa. Naime, njezina prijateljica Antonia Dora i sama se okušala u Supertalentu prije osam godina.

"Ja sam baš putem do Zagreba rekla mami, jer sam putovala s Lorenom, podržati je, ja sam rekla ajme meni mama, ja imam osjećaj da će me kad uđem u taj studio oprati takva nostalgija, da ću se rasplakati, jer ono zamisli ista produkcija, isti ljudi. Ja govorim, samo bi htjela stati na tu pozornicu, da sam ja ljudima nevidljiva, a da ja njih vidim i da to osjetim. I to se samo dogodilo", dodaje Pleško.

Iznenađenje večeri komentirala je i Lorena. "To je bio jedan od najšokantnijih momenata u mom životu, a mogu misliti u njenom, ja i ona smo cijelo vrijeme bile u backstageu skupa i za ništa nisam imale pojma. Normalno, šokirala sam se, nevjerojatno nešto, nikome nije bilo ni na kraj pameti da će se tako nešto desiti".

Dodaje i da je bila odjevena kao da je došla s plaže. "Vidjeli ste kako sam izgledala, mislim da to sve objašnjava. Mislim, obukla sam muške gaće koje sam zavrnula, šlape, majicu, masnu kosu, nula šminke i vrpca oko glave, mislim da tako vjerojatno idem bacati smeće". Unatoč tomu što će sada jedna drugoj biti konkurencija, djevojke si i dalje čuvaju leđa.

