Antonia Dora Pleško za DNEVNIK.hr otkrila je da već više od godinu dana uživa u ljubavi sa sinom Zlatana Stipišića Gibonnija.

Antonia Dora Pleško najveće je iznenađenje ovogodišnjeg Supertalenta. Talentiranu Splićanku upoznali smo još u prvoj sezoni popularnog showa, a ove godine vratila se kao podrška prijateljici Loreni ne sluteći da će joj jedna spontana izvedba osigurati mjesto u polufinalu.



18-godišnja Antonia još skuplja dojmove i ispočetka živi svoju bajku. "Supertalent mi je donio samo lijepa iskustva. Jedno od najljepših je put u Ameriku. To je nešto o čemu svako dijete sanja. Bila sam u Americi čak dva puta, snimala sam i neke reklame", govori Antonia za DNEVNIK.hr.

Svoje snove simpatična Antonia počela je preispitivati u tinejdžerskim godinama. Loše društvo skoro ju je natjeralo da odustane od onoga što najviše voli. Danas su loši dani iza nje pa o svemu otvoreno govori. "Došao je jedan period kad sam bila umorna od svega. Htjela sam se prestati baviti pjevanjem. Nisam mogla pronaći sebe. Upala sam u loše društvo, imala sam krive uzore. Bila sam jako tužna i to je jedino moja mama primjećivala", govori Antonia, koju je iz ponora osim majčine ljubavi izvukao i sadašnji dečko – Rando Stipišić, inače sin proslavljenog glazbenika Zlatana Stipišića Gibonnija.

"U tom teškom periodu upoznala sam dečka koji me promijenio. Zajedno smo već godinu i dva mjeseca", kaže nam Antonia Dora. Svoju ljubav upoznala je preko zajedničkog prijatelja Roka Blaževića. "Jednom prigodom išla sam s prijateljicom Lorenom kod Roka. Zvao nas je na neki film. I u jednom trenutku čujemo mi netko zvoni na vratima. Mislimo si, tko bi to mogao biti, nema tko doći kad se odjednom na vratima stvorio Rando. To je bilo to", prisjeća se mlada pjevačica.

Bila je to ljubav na prvi pogled koja je nastavila rasti iz dana u dan. "Nije me osvojio s nekim random stvarima koje ima svaki muškarac. Osvojio me time jer je previše drugačiji od ostalih. Jako je posvećen glazbi, ima svoj bend RadioWho i želi uspjeti sam svojim radom i trudom. Nije neki prepotentni klinac velike zvijezde", kaže Pleško koju su odmah prihvatili i Randovi roditelji.

"U velikoj smo ljubavi. Jako sam sretna što u njima imam svoju drugu obitelj. Podržavaju me u svemu", priznaje nam Antonia. Zbog neočekivane popularnosti koja ju je zadesila priznaje da se često susretala s ljubomorom. Sada kad znamo koga ljubi, ljubomornih duša moglo bi biti još i više. No, ona se time ne zamara ni najmanje. "Ljubomoru sam na svojoj koži osjetila od desete godine. I od vršnjaka i od starijih ljudi. Više to ne dopire do mene, ni do glave ni do srca", zaključuje Antonia Dora Pleško.

