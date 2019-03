Ove su dame uspješne na plesnom podiju, ali i izvan njega te je uz njih lakše svladati sve plesne izazove. U idućim minutama predstavljamo vam vrhunske plesačice, s kojima će naši poznati muškarci postati kraljevi plesnog podija.

Valentina, Helena i Paula, uz Gabrijelu i Elu, tajnama plesne umjetnosti učit će muški dio zvijezda u Plesu sa zvijezdama.Iza ovih vrhunskih plesačica godine su iskustva koje će pokazati i na plesnom podiju.



''Plesom sam se počela baviti od malih nogu, s jednom 5-6-7 godina, prvo kao jazz dance onda sam se prebacila na standardne plesove, znači 20-ak godina i više. Plesala sam od malena tako da nije bilo upitno da mi se to sviđa a konkretno latino američke i standardne plesove smo vidjeli na televiziji, tako da je mama onda pogurala da je malo krenem u tom smjeru'', kaže nam Gabrijela Pilić.

Otad je skupila 16 naslova prvaka Republike Hrvatske u najvažnijoj kategoriji odraslih u latino-američkim, standardnim i kombinaciji deset plesova. A po pobjedu u Plesu sa zvijezdama kreće sa Slavkom Sobinom.



''Stvarno ga drilam i osnove i kroz koreografiju i zasebno kroz osnovne korake, tako da nije lagano ali on to stvarno želi tako da nije problem uopće'', kaže.

Uz Valentinu, svoje plesne korake uvježbavat će televizijski novinar Davor Garić. A Davor je u sigurnim rukama jer su iza ove državne prvakinje u latinoameričkim i standardnim plesovima godine iskustva.



''Zapravo me tata odveo na prve sate plesa i oduševilo me jer se on prije bavio latino američkim i standardnim plesovima i tako je krenula ta moja ljubav prema plesu. U isto je vrijeme on vodio plesne turnire, pa tako je moja ljubav sve više rasla, a i mama mi je radila haljine, lijepila šljokice, pa je tako zapravo cijela obitelj bila u plesu, još sam k tome plesala sa bratom'', priča Valentina.

Koliko je teško naći plesnog partnera, zna Paula Jeričević. Plesom se počela baviti kao djevojčica, no prve je godine, kaže, provela plešući po kući. Ples je potom nastavila i na europskim te svjetskim podijima, gdje je godinama predstavljala Hrvatsku na brojim natjecanjima. Ovog puta na podiju će joj se pridružiti stand-up komičar Ivan Šarić.



''Dosta je viši od mene, ali na sreću nemam osjećaj da se to jako kuži. Možda zato što smo kliknuli. Pa sve nešto što radimo je dosta dobro, dosta je prirodno i ide nam, nije mi teško raditi s njim jer brzo sve pokopča, jako je prirodan, voli plesati, a to mi je najbitnije'', kaže Paula.

Damir Kedžo i Helena Janjušević još su jedan plesni par koji će se natjecati u zabavnom showu, a uz koji će se, vjerujemo, svi zaljubiti u ples, baš kao i Helena.



''Jer je zapravo sjedinjeno i sport i umjetnost u jednome, što je meni super, jer mogu biti i kreativna a i iskoristit tijelo za svakakve stvari'', objašnjava.

S Elom Vuković zaplesat će pak najpoznatiji hrvatski stilist Marko Grubnić. Plesne cipele su spremne, a koreografije se bruse punom parom.



''Neki put malo raspravljamo o stvarima ali mislim da je to neki normalan proces. Isto tako mislim da ni oni nisu zapravo znali točno u što se upuštaju, tako da nekad mi moramo bit stroži i reći ne, sad ponavljamo sto puta ovaj korak i takve neke stvari mislim da su možda malo nove zvjezdama'', smatra.

Pripreme su u punom jeku, a kako će se pak 11 parova snaći u najvećem i najzabavnijem plesnom izazovu showa ''Ples sa zvijezdama'' pratite uskoro na Novoj TV.

