Nives Celzijus ekskluzivno je za IN magazin otkrila detalje svoje ljubavne romanse koju je od javnosti skrivala posljednjih godinu dana. Njezin princ na bijelom konju osvojio ju je razumijevanjem i tolerancijom, no Nives je priznala da ima još jednu neodoljivu vrlinu.

''Ne znam kako bih objasnila jer onda me pitaju: 'Pa dobro, imaš li koga, viđaš li se s kim?' Pa da! 'Pa koliko se viđate?' Pa godinu dana! 'Šta, čujete se svaki dan?' Ne! Fakat se ne čujemo, zato vjerojatno i jesmo tako dugo zajedno, zato što su se našle dvije kompatibilne osobe, svatko ima neku svoju vrstu posla, dosta smo zauzeti po tom pitanju, i nekad se teško usklađujemo. Meni je u svim tim odnosima uvijek falilo slobode! To da me stalno netko ne zivka, di si, šta si... Mi ćemo to sve kad se vidimo proći, nema tu neke neiskrenosti, laži, mi na kraju sve to riješimo, samo to ne mora biti na dnevnoj bazi'', raspričala se Nives o vezi s muškarcem kojeg dobro skriva već godinu dana.

Čime ju je oborio s nogu?

''Valjda baš zbog toga što smo kompatibilni, to je ovaj dio o kojem smo razgovarali, zato što ti neki koji su ranije pokušavali... Dogodi nam se taj problem da uvijek sve na kraju doživljavam kao neki napad na sebe! Kao: 'Nisi odgovorila na poruku!', 'Jesi li ti to meni seenala poruku?' Eee, radim! Zato mislim da je razumijevanje i tolerancija prvi razlog... A to je nekako najteže naći.

Ali uz to je i bolesno zgodan!'' objašnjava Nives.



All stars TLZP sezona dobro se zahuktala, ali Nives nema namjeru otkriti svoje favorite.

''Ne smijem reći jer bi se mnogi uvrijedili, bilo bi i nepošteno'', smatra.

Navodno je u jednom korzetu koji je nosila jedva izdržala snimanje emisije.



''Ima taj jedan Markov poseban korzet koji nije bio samo u jednoj emisiji, nažalost. Nažalost jer doslovce ne mogu disati u njemu. Opet, tu je tajna mog uskog struka i ljepote. Marko me zaista usuče u taj korzet i onda dobijem te savršene proporcije'', priznaje Nives.



Nives je trenutačno, čini se, sretna na svakom polju unatoč izazovnim vremenima u kojima živimo.

''Pa je, slažem se. Evo, još da su klinci malo odgovorniji u školi, pa da ne moram svaki dan vrištati: 'Jeste li napisali zadaću? Opet si zaboravio bilježnicu!', sve bi bilo idealno! Očito ne može sve biti idealno, ali i ovako je dobro'', zaključila je.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

