Nives Celzijus je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u zlatnom kupaćem kostimu neobična kroja koji joj je kupila sestra.

Nives Celzijus (39) je spremna za ljeto.

Svestrana pjevačica i spisateljica na svojem je Instagramu podijelila fotografiju na kojoj pozira u zlatnom kupaćem kostimu koji je dobila na poklon, a njegov kroj je podijelio mišljenja njezinih pratitelja.

"Ono kada ti sis kupuje kupaći kostim. Kako vam se čini izbor?", napisala je i u objavi označila svoju sestru Mateu.

"Fantastičan izbor", "Grozno", "Savršeno", "Seka te obožava", "A nije bilo manjeg?", "Sjajno", redali su se suprotstavljeni komentari ispod fotke za koju je Nives dobila i preko 17 tisuća lajkova.

Nives je nedavno u intervjuu za DNEVNIK.HR otkrila i da joj je sestra, uz mamu i tetku, najveća podrška u životu.

"One aktivno sudjeluju u gotovo svim mojim životnim situacijama i uvijek su tu da me saslušaju, pruže savjet, budu moj vjetar u leđa", kazala je tada, a priznala je i da joj je već godinu dana podrška i muškarac s kojim je u vezi, no nije htjela otkrivati njegov identitet.

"Koliko god nekome možda izgledalo drugačije, nastojim uvijek svoju intimu zadržati za sebe, pogotovo kada je u pitanju netko čiji izbor nije biti javno, masi poznato lice. Zato ne bih voljela o detaljima", objasnila je Nives koju trenutno ponovno imamo priliku gledati u novoj All Stars sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" kao jednu od članova žirija koji uz nju čine još Indira Levak, Goran Navojec i Igor Mešin.

Zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato" ne propustite nedjeljom u večernjem terminu na Novoj TV!