Humanitarni koncert za "Sklonište za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja" i ove je godine održan u Splitu. Kao i uvijek, glazbenici su pokazali veliko srce te zabavili okupljenu publiku, kao i one koji su koncert pratili putem društvenih mreža projekta mladih u Hrvatskoj – 72 sata bez kompromisa. Zbog čega je za pjevača Vinka Ćemeraša protekla godina bila najuzbudljivija, zašto se Jole uvijek odaziva na humanitarne akcije te kako komentira ljubav Petra Graše i Hane Huljić, saznajte u prilogu In magazina.

Unatoč uspješnom prošlogodišnjem humanitarnom koncertu koji se odvijao bez publike te samo uz gledatelje koji su pratili uživo na društvenim mrežama, ove se godine ipak okupila publika koja je uživala uz poznate glazbenike, ali i pridonijela "Skloništu za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja" - tema je to koja je svoj vrhunac doživjela upravo u pandemiji.



"Mislim da ta zatvorenost i nedostatak nekakvih vanjskih aktivnosti gdje bi ljudi bježali zapravo i potencira ono skriveno i loše u nama pa to izlazi na vidjelo. To se posebno vidjelo za vrijeme lockdowna. Nažalost takva je situacija ali zbog toga su ovakve akcije vrijedne da se pokaže da postoje slučajevi koji doživljavaju obiteljsko nasilje i da se svi zajedno borimo i kažemo - stop nasilju", govori Doris Nazor, voditeljica volonterskog centra mladih "Skac St".

Glazbenici su oni koji su uvijek tu kada je riječ o humanitarnim akcijama, svojom pojavom uvelike pridonose uspjehu ovakvih manifestacija, a kada se njih pita, kažu - to je naša dužnost.



" Ja se najprije bolje osjećam pa ću to čak staviti i na prvo i na drugo mjesto. A ako će netko radi mene ili nazvati broj telefona da bi donirao nešto ili ako će kupiti dvije karte radi mene ili 100 karata ako će prodati radi mene ja sam napravio dobro djelo. I onda kad se male ruke slože jer radi mene će neko doć, radi tebe, i lijepo je pomoć, ja mislim da je to jedan blagoslov", zaključio je Joško Čagalj Jole.



"Za razliku od ovih normalnih koncerata da ih tako nazovem, ovdje se stvarno čim dođeš osjeti neko srce, to neko zajedništvo i zbog toga mi je uvijek drago. Kao što ja dajem na nastupu srce tako osjetim da je sve to nekako za dobro", kaže pjevač Vinko Ćemeraš.



A upravo je Vinku protekla godina bila i više nego dobra. Predstavio je publici svoj prvi album, imao dvije nominacije za Porin, koje su rezultirale jednom osvojenim u kategoriji za Najbolji album rock glazbe. Ujedno se našao u finalu za nagradu Zlatni studio. Kaže, ponosan je na sve što mu se događa.



"Kad se sve to nabroji sve je stvarno u jako kratkom vremenu, nadam se da se neće tako brzo i završiti. Od početka je stvarno predivan feedback od publike i radi njih to i radim, naravno i radi svojih osjećaja. Lijepo je kad ti te svoje osjećaje daješ, a netko to stvarno prihvaća.", zaključio je Vinko Ćemeraš.



Zbog strogih mjera količina odrađenih koncerata neusporedivo je manja nego prije pandemije. Jole ističe kako je ljeti ipak više guštao uz obitelj nego bio na pozornicama diljem Hrvatske. A proslavili su i 40. rođendan njegove supruge Ane.



"Ja sam u suradnji s njezine dvije prijateljice pozvao ljude koje ona voli i tako smo je malo iznenadili. Bila je dobra vibra i tog sam se malo zaželio, okupiti prijatelje i rodbinu mislim da je to uvijek lijepo kad se ljudi okupe. A zaželio sam joj da bude cijelu godinu vesela kao šta je bila tu večer", otkrio je Jole.



Nova pjesma je snimljena i Jole nam otkriva da će biti iznenađenje jer je nešto drugačija od onoga na što smo navikli kod njega. A o još jednom iznenađenju se govori danima - naime, Petar Grašo i Hana Huljić su potvrdili svoju ljubavnu vezu, a Jole nije krio sreću zbog njih.



" Desila se ljubav, ja bi to tako rekao. Oni su kompaktni i dobar su par i fizički i životno i glazbeno i ono što sam ja vidio - vole se"



A ljubav i jest najvažnija. Akcija u organizaciji splitskog Studentskog katoličkog centra i 72 sata bez kompromisa traje sve do kraja mjeseca.

