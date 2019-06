Finalna epizoda "Plesa sa zvijezdama" kod mnogih je izazvala lavinu emocija, a mi vam donosimo detalje iz backstagea i dojmove finalista.

U nedjelju je u "Plesu sa zvijezdama" sve vrvjelo spektakularnim koreografijama, desetkama i suzama! Emocije su preplavile finaliste i rijetko tko se suzdržavao zaplakati pred cijelom nacijom. Pobjedu su odnijeli glumac Slavko Sobin i njegova mentorica Gabriela Pilić.

"Prva reakcija nam je bila ''Kakooo!?'' Nismo mi lažno skromni, mi smo uživali u našem plesu, ali teško je zamsilit da možeš pobijedit...", rekao je veseli Slavko Sobin.

Viktoriji je pobjeda izmaknula za dlaku, no umjesto nje, tugovao je suprug Dino.

"Pa naravno da nisi sretan kad izgubiš u finalu, ali prvo čestitke i Slavku i Šariću i svima koji su se natjecali jer se ja ne bi usudio nikad stati na plesni podij", rekao je Dino Rađa.

Njegova supruga Viktorija ipak je bila zadovoljna svojim plasmanom, a uživala je i u cijelom iskustvu snimanja showa.



"Ma ne, ne razumijete ništa ljudi, pa ja sam pobijedila već kad sam ušla u ovaj show. Bez ikakvih nada, bez ikakvih ciljeva, ušla sam srcem i toliko sam sretna da sam tu i toliko ću se rasplakat", emocijama ponesena rekla je Viktorija.



"Ona je izgubila finale, ali je dobila nešto drugo. Dobila je jednu novu dimenziju ljubavi između nas dvoje što mislim da je u krajnjem slučaju važnije od pobjede", dodao je Dino Rađa.

Ivan Šarić plesnu je avanturu završio kao treći no, priznaje, sretan je kao da je pobijedio.

"Ovo je ostvarenje jednog sna. Napravio sam sve što sam htio. Užasno sam ponosan na Slavka, drago mi je da je pobjeda njegova, žao mi je što nije od Viktorije isto, jer ona se isto trudila, gorila", rekao nam je Šarić.



"Saznao sam da mogu pobijedit sam sebe. Kad se uhvatim nečeg i kad stvarno radim deset sati na dan na nečem, da mogu apsolutno bilo što i preporodio me ovaj projekt. Znam da možda otrcano zvuči, ali napravio je novog Ivana", dodaje Šarić vidno ponesen užarenom atmosferom u studiju.

Dok su se finalisti borili za naklonost žirija i gledatalja po posljednji put, glasna su im potpora bili bivši kandidati. Njihova su plesna iskustva pak...šarolika.

"Ja sam prevelik tremaroš i ovaj tip natjecanja sam skužila da nije za mene. Ja kad sam ispala, rekla sam huh i odlučila sam zaboravit da se ikad desilo", iskreno je priznala Nives Celzijus.



A kad je ples u pitanju, svi se slažu, bila je ovo sezona za pamćenje. I što je najvažnije, ''Ples sa zvijezdama'' potaknuo je i brojne gledatelje da otkriju čari plesa i sami zaplešu.

''Ples sa zvijezdama'' je govoto sprotski ples. To je jako zahtjevno, to su intenzivni treninzi, ne morate tako intenzivno plesati, možete potpuno rekreativno za gušt i po malo otkriti svoj plesni talent, svi imamo plesni talent u sebi samo ga treba njegovati i probuditi, to je to", objašnjava član žirija Nicholas Quesinot.



"Ples je terapija", jednostano je zaključila Almira Osmanović, još jedna članica žirija.

U svakom slučaju se čini da su svi na kraju showa bili sretni i zadovoljni, a večer se nastavila u prikladnom stilu - s još mnogo plesa.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr