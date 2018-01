Ekskluzivno vam donosimo razgovor s glavnom glumicom serije "Istanbulska nevjersta", Asli Enver, koja je utjelovila lik dobrodušne Sureje te İpek Bilgin, njenom strogom svekrvom.

Prva epizoda turske serije "Istanbulska nevjesta", snimljene prema istinitom događaju, u ponedjeljak je bila najgledaniji program dana na svim televizijama. Priča o epskoj ljubavi Faruka i Sureje na prvu je osvojila hrvatske gledatelje. Ekskluzivno vam donosimo razgovor s glavnom glumicom Asli Enver, koja je utjelovila lik dobrodušne Sureje te İpek Bilgin, njenom strogom svekrvom.

"Riječ je o jednoj mami, o ljubavi i jednom muškarcu. To mi se sviđa", rekla je Asli. Asli je jedna od najpopularnijih turskih glumica, a takav je i njen karizmatični kolega, kojeg smatra pravim gospodinom. Asli inače ima disleksiju pa joj za svaki tekst treba nešto više vremena da ga nauči. No, sa izazovima se naučila nositi! U svemu joj je pomogla i majka. "Mama me pitala želim li se baviti umjetnošću. Izabrala sam glumu. To mi se nije činilo loše. Poslala me na tečaj. Stoga, da, mama mi je pomogla". Što je još otkrila Asli, ali i njen kolegica Ipek Bilgin, pogledajte u prilogu IN magazina.

