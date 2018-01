Antonija Šola objavila je novu pjesmu, koja obiluje autobiografskim stihovima.

"Tvoja" - naziv je nove pjesme kantautorice Antonije Šole. Je li riječ o autobiografskim stihovima? Zašto je razmišljala o tome da promijeni riječi refrena te što bi je učinilo sretnom, Antonija je otkrila samo za naše kamere.

"Pjesma govori o tome da kad žena voli, to može trajati zauvijek. Jer kad je neka ljubav prava, onda ona uvijek ostaje negdje u srcu, bez obzira na neke životne okolnosti", otkriva Antonija i dodaje da pjesma ima i autobiografsku notu. Tko je tajanstveni muškarac koji je bio njezina inspiracija, možemo samo nagađati, no sigurno je tek da ona nikad ni u stvarnom životu ne bira ulogu patnice.

"U pjesmi uvijek pričam najviše o sebi , više nego što bi možda rekla u nekom intervjuu, i nego što bih možda povjerila i prijateljima. Uvijek u pjesmi dam sto posto sebe, pa već zna moja publika da sam ja tu razotkrivena", zaključuje Šola.

