Antonia Dora Pleško ovih je dana završila rad na svom prvom spotu. U Supertalentu se istakla sjajnim vokalnim sposobnostima, a sada je vrijeme za ozbiljne i prve karijerne korake...

Mlada Splićanka, koja je u više navrata oduševila žiri Supertalenta, započinje svoju glazbenu karijeru. 19-godišnjaAntonia Dora Pleško ovu je priliku, kaže, čekala cijelog života. Donosimo vam prve kadrove snimanja njezinog spota.

19-godišnja Antonia ovih će dana i službeno postati kolegica svojih nekadašnjih uzora. Naime, njezin izniman glazbeni talent primijetili su i brojni drugi profesionalci pa su je pod svoje okrilje uzeli Ante Pecotić i Bojan Šalamon Shalla, s kojima kreće u osvajanje publike.

"Još uvijek mi pari kao san jer sam sanjala da se sve ovo događa i ovo se sad stvarno događa i još to ne kužim. Najsretnija sam zbog tog Supertalenta jer da njega nije bilo možda me ne bi vidio Ante i Shalla. Definitivno sam spremna na sve jer ovo čekam 19 godina i ovo je sad moja prilika i ono, dajem sve od sebe, sto posto", priča Antonia.

Dokazani autorski dvojac joj je za početak karijere namijenio pjesmu naziva "Na kraju". Ovih dana je na različitim lokacijama u Zagrebu snimila i videospot koji će uskoro biti objavljen. "Jako sam uzbuđena, puna adrenalina i jedva čekam da se to smontira, ja bi to odmah sutra da vidim kako će izgledati. To je moj prvi spot i moja prva pjesma i čekala sam trenutak da bude baš nešto s čime ja mogu izaći, da se i meni sviđa i da se sviđa ljudima".

Antonia je kao djevojčica željela biti pjevačica, plesačica i glumica, a danas smatra da dobra pjevačica mora sve to imati u sebi. "Mislim da osoba koja se bavi pjevanjem, mrzim tu riječ bavi, koja je pjevač, koja voli i živi pjevanje i glazbu, da ta osoba u sebi treba imati glumu i plesne pokrete jer to je sve bitno za biti izvođač", kaže Pleško.

Za njezin glazbeni ukus ponajprije je zaslužna Antonijina majka. Velika joj je potpora u životu bio iGibbonijev sin Rando, no saznali smo da je došlo vrijeme za novi početak. Na pitanje grije li je ljubav još uvijek, odgovorila je samo: "Joooj..."

No Antoniji ništa ne može pokvariti ovaj trenutak koji sanja cijeliog svojeg života i ne može dočekati da njezina prva pjesma ugleda svjetlo dana i nađe put do publike koju je nastupima u Supertalentu već osvojila.

