U Kinu Billy, u sklopu Motovun film festivala večeras nakon projekcija u 1 h publiku čeka Je Veux, četverostruka dobitnica Rock&OFF nagrade i ovogodišnja dobitnica Porina.

Rock&OFF Tour koji se održava po prvi put ove godine s ciljem dovođenja Rock&OFF izvođača u manje gradove gdje publika nema priliku uživati u takvoj glazbi, privodi se lagano kraju. Nakon odličnih koncerata u Đakovu, Kutini, Jelsi, Kninu, Samoboru i Ozlju, turneja završava u Motovunu!

Uz Je Veux, Rock&OFF Tour uveličali su do sada i preostali nominirani i dobitnici u kategoriji Veliki prasak, a koji su bili u mogućnosti pridružiti se našoj turneji. To su: J.R. August, Ogenj, The Siids, BluVinil i Aklea Neon. Završni koncert turneje je slobodan za posjetitelje.

Za pokroviteljstvo ove turneje zaslužni su Ministarstvo kulture i medija RH, pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja te organizator Unison - Hrvatski glazbeni savez.