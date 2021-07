Leonard Klaić producent je mlađe generacije koji je radio na mnogobrojnim izdanjima She Loves Pablo, zatim za Mašinko, Killed A Fox, Malady Lane, Muscle Tribe Of Danger And Excellence, Lovely Quinces, Pase, Portman i druge, a ovoga vikenda imamo ga priliku poslušati na MBZ-u.

Muzički biennale Zagreb ove godine publici nudi pregršt sjajnih glazbenih programa, a jedan od njih svakako je onaj zagrebačkog producenta Leonarda Klaića pod imenom delapse. Koncert je na programu u subotu, 17. srpnja, a prošle godine objavljen je i njegov album prvijenac.

Debi album OMENS zagrebačkog producenta delapse hvata se u koštac s dva oprečna glazbena svijeta, onim bendovskim s live instrumentima i mračnijom klupskom elektronikom izvlačeći pritom na površinu melankoličnu atmosferu kao iskren odraz vremena i emocija koje trenutno proživljavamo.

Umjesto bijega od trenutne stvarnosti gdje svjedočimo kataklizmi glazbene industrije kakvu smo poznavali, delapse prigrljuje mračniji, rastrgani, distopijski zvuk koji na momente uvjerljivo drži poveznice s filmskom i ambijentalnom glazbom, čak više stvorenom za samostalno slušanje kod kuće nego u klupskom okruženju.

Prvijenac OMENS broji osam pjesama od kojih nekoliko sadrži gostovanja kolega sa scene – snažnih rock vokala Domagoja Šimeka i Nenada Gajića iz She Loves Pablo, unikatnog mladog producenta Under Nihilo i izražajne kantautorice Mary May. Potonju suradnju na singlu „Starry Eyes“ glazbeni kritičari proglasili su „veličanstvenom“ i "estetikom bola u glazbi" dodajući delapseu i laskave usporedbe s Portisheadom i elektroničkim eksperimentima Thoma Yorka.



„delapse je krenuo kao posljedica mog istraživanja u slobodno vrijeme, studijskog igranja zvukovima i proučavanja stilova glazbe kojima se do tad nisam bavio. Oduvijek me fascinirala elektronička glazba, ali ne zbog plesne komponente, nego neograničenih potencijala pri stvaranju zvukova. To je u mojoj glavi kombinacija elektronike, ljubavi koju imam prema filmskoj i atmosferičnoj glazbi, noise i skoro apstraktnim sound design formama, uz dozu žestine i glasnoće kojom sam oduvijek volio biti okružen. Nakon prvog EP izdanja koje je u principu bilo stilska vježba i ispipavanje terena, ovaj album dosta vjerno prikazuje tu kombinaciju i rađen je bez očekivanja i želje da se ikome svidi, jednostavno sam radio album kakav bih ja htio slušati.“ – otkriva Leonard koji potpisuje glazbu, snimanje, produkciju i miks albuma.

Leonard Klaić producent je mlađe generacije koji je radio na mnogobrojnim izdanjima She Loves Pablo, zatim za Mašinko, Killed A Fox, Malady Lane, Muscle Tribe Of Danger And Excellence, Lovely Quinces, Pase, Portman i druge. Aktivno svira bubnjeve u She Loves Pablo i Lovely Quinces bendu. Kao delapse je prije objave prvijenca 2017. izdao EP “BRICKED”.

Cijeli program Muzičkog biennala Zagreb možete pronaći na njihovim službenim stranicama.