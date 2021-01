Pjesma "Bolje sutra" bit će premijerno izvedena na Zagrebačkom festivalu na kojem su do sada Bang Bang nastupili već četiri puta.

Bolje sutra čekamo svi, a grupa Bang Bang je već došla do te faze i to kroz pjesmu "Bolje sutra" kojom će se predstaviti ove godine na Zagrebačkom festivalu. Štoviše, uspjeli su ući u pub i to HubCooltura na Sigečici te snimiti spot u vremenima kada je ulazak u klub nemoguć. Ovo je njihov treći singl s nadolazećeg trećed studijskog albuma. Nakon "Nadrealizma" potrebno nam je "Bolje sutra" kako bi životi postali nešto normalniji, a sada već godinu dana nakon dolaska koronavirusa čini nam se kako bi ovo mogla biti ta godina kada novo normalno odlazi u povijest.

Pjesma "Bolje sutra" bit će premijerno izvedena na Zagrebačkom festivalu na kojem su do sada nastupili već četiri puta. Za razliku od ljubavnih tema koje su činile glavnu okosnicu albuma "Bez obzira na sve" i "Mol.2", kritički osvrt na društveno politički trenutak također im nije stran:

"Nismo mi nešto pretjerano društveno angažiran bend, ali s obzirom da prošla godina i nije bila nešto inspirativna, inspiraciju sam potražio u dnevnim vijestima. Pjesma ne specificira neku određenu situaciju pa će zato, nažalost, ostati aktualna još narednih desetljeća. S obzirom da smo otprije etiketirani kao 'retro pop' bend, ovaj put smo se produkcijski približili zvuku 90-ih, vremenu kada smo odrastali i otkrivali glazbu. Uostalom, vrijeme je da devedesete postanu novi retro!", rekao je Hrvoje Prskalo, autor pjesme.

Dobre suradnje se ne prekidaju stoga je spot za pjesmu radio tandem Ljubo Zdjelarević i Raul Brzić kojima je ovo 12. spot i 6. godina suradnje s Bang Bangom.