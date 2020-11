"Nadrealizam" je nova pjesma popularne grupe Bang Bang koja je odavno stvorila glazbeni bang, u studiju i na pozornici.

Novo normalno više nisu koncerti, klubovi, partijanje, plesanje, nego samo prisjećanje na nostalgične trenutke, ne toliko udaljene od sadašnjosti, ali još dosta udaljene od budućnosti. "Nadrealizam" je nova pjesma popularne grupe Bang Bang koja je odavno stvorila glazbeni bang, u studiju i na pozornici. Studio autora pjesme, Hrvoja Prskala (ZG zvuk), oduvijek je bio kreativno mjesto gdje često nastaju hitovi, a ova pjesma ima upravo takav potencijal.

„Danas slavimo, pa nazdravimo – jednu za ljubav, jednu za strast...“ – kažu riječi pjesme koja nas vraća u vremena kad smo uživali na koncertima, slavili, nazdravljali, za ljubav, za strast, za život. Ali kako je Bang Bang uvijek širio pozitivnu energiju tako su uradili i s novom pjesmom kojom pozivaju publiku da ostanu odgovorni i spremni dočekaju staro normalno. A kako bi mnogima vratili pamćenje i podsjetili ih kako je to nekad bilo u klubu, Bangovci su snimili spot gdje drugdje nego u klubu i to odmah nakon lockdowna i potresa u Zagrebu, kada je puno toga nagoviještalo da se polako vraćamo u neka bolja vremena. Spot potpisuje Ljubo Zdjelarević, prošireni član benda koji je kadrove prilagodio novom zvuku benda, i dalje žestokom pop rocku, ali u jednom drugačijem smjeru nego što smo to navikli od njih.

„Pjesmu smo snimali početkom svibnja i tad nam se činilo da je najgore iza nas i da je cijela ova situacija pri kraju. Naivno smo vjerovali da će brzo doći dan kada će objaviti u vijestima da je pandemiji došao kraj i da se od danas svi vraćamo u normalu. Imali smo i savršen plan kako ćemo proslaviti i baš na taj dan objaviti ovaj singl“, rekla je Lara.

„I pogledaj gdje smo sad – pola godine kasnije, još gora situacija, ali ipak smo odlučili objaviti pjesmu. Neki epovi naknadno opisuju određene događaje, fikcija predviđa stvari, a mi se samo nadamo da će se naš sadašnji "Nadrealizam" ipak jednog dana pretvoriti u realizam, za razliku od TBF-ovog "Smaka svita"“, kaže Hrvoje.

Bang Bang ponosno korača prema novom studijskom albumu, nasljedniku Mol. 2 s kraja 2019. godine, nominiranom za Porina za najbolji pop album. Nekako se čini kako će to biti pravi Dur. 3 album, naravno, ispunjen hitovima kao i na prethodnim albumima. Nadrealizam vrišti za pozornicom, a iskreno se nadamo da će pozornica ubrzo biti njihovo redovno mjesto boravka, baš kao nekada.