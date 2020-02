Lara Antić Prskalo i Hrvoje Prskalo upoznali su se 2003. godine, a od prije nekoliko godina zajedno sviraju u bendu Bang Bang. Ovo je njihova priča.

Koncertna promocija dugoočekivanog albuma nagrađivane grupe Bang Bang održat će se u petak, 7. veljače u zagrebačkom Katranu.

Bend je na sceni već dugi niz godina te iza sebe imaju pregršt uspješnih singlova. "Mol. 2", njihov drugi studijski album, skladan je u molskom tonalitetu i dostojan je nasljednik prvog albuma na čijim krilima su Bang Bangovci osvojili Porin za najboljeg novog izvođača 2015. godine.

Lara Antić Prskalo i Hrvoje Prskalo u braku su već nekoliko godina, jedan su od najdražih domaćih parova na glazbenoj sceni, a u intervjuu su nam ispričali kako je krenula priča benda te kako usklađuju svoje bračne dužnosti s nastupima.

"Sve je krenulo sa snimanjem demo snimke za jednu pjevačicu koja je trebala opjevati pjesmu "Negdje na cesti", no ona je, na našu sreću, odbila tu pjesmu. Pošto sam ja snimila info vokal i sve je ostalo bilo snimljeno, Hrvoje je nakon par mjeseci zaključio da je šteta da pjesma ostane neobjavljena. Tada nije ni postojao bend, a Croatia Records se zainteresirala za snimku pa su nas pitali pod kojim imenom bi je objavili, a ni to nismo imali u tom trenutku. Na brzinu smo smislili ime Bang Bang, a ponekad se pitamo jesmo li mogli malo duže misliti. Ime nam nekada pomaže, nekad ne, ali pamtljivo je pa nas prema tome i prepoznaju", priča nam Lara.

Upoznali su se 2003. godine

"Hrvoje i ja upoznali smo se 2003. godine na Šalati, na promociji singla benda Flyer "O jednoj mladosti". Ja sam tada u Flyeru pjevala back vokale i tada su dečki iz benda rekli da će doći "neka ekipa iz Dubrave", a to je bio Hrvoje s bratom i još jednim prijateljem. Malo su mi bili neobični, što god to značilo. Sada sam već imuna na te njihove šale", smije se Lara. Otkrili su nam i tko radi pjesme, kako ih biraju te koja je pozadina priče njihovog velikog hita iz 2014. godine, pjesme "Nešto me pogodilo".

"Glazbu i tekstove pišem ja, za aranžmane je zaslužan cijeli bend, a što se odabira tiče, pjesme za zadnji album, iskreno nismo ni birali. Sve se posložilo jer smo ih stvarali jednu po jednu u hodu", kaže Hrvoje te dodaje odakle ideja za njihov hit singl. "Prije Bang Bang-a imao sam ozbiljno neozbiljan bend koji se zvao Tranzistor i jedna od neobjavljenih pjesama zvala se „Muha“. Sjetio sam se pjesme deset godina kasnije, dopisao novi dio refrena i objavili smo je pod nazivom "Nešto me pogodilo". Sve negativne konotacije oko pjesme su zapravo plod prljave mašte određenih slušatelja, smije se Hrvoje, a Lara se nadovezala.



"Za pjesmu smo tada dobili i podršku od benda Krankšvester, koji je pjesmu podijelio na svom Facebooku i rekli su nešto u stilu da im je genijalna pjesma. Bilo im je posebno interesantno to što se autor preziva Prskalo, pasalo im je uz stihove", istaknula je.

"Ona ide vrištati u kombi, a mi ostali smo na šanku"

Pjevačica benda Bang Bang otkrila je i kako se priprema za koncerte. "Uoči nastupa moj je moto: nemoj me dirati, nemoj mi govoriti da se smirim i nemoj me ništa pitati. A njegov odgovor je: zašto si tako nervozna, nemoj biti nervozna i sve će biti u redu", kaže Lara, a Hrvoje dodaje: "U zadnje vrijeme imamo i drugačiju varijantu. Ona uzme ključ od kombija i ode se upjevavati i onda na parkingu urla kao luđakinja, a ostatak benda je na šanku. To je dobar recept". Komentirali su i kako ostatak benda gleda na njihovu vezu i činjenicu da su glavni dio benda, a van pozornice su bračni par.

"Njima je to jako smiješno, a čak nas i zovu mama i tata već neko vrijeme", kaže Hrvoje, a komentirala je i Lara. "Hrvoje se već jako dugo poznaje s dečkima iz benda, ali postoje ti neki momenti kada se nas dvoje malo glasnije posvađamo pa im svejedno bude malo naugodno. Onda oni kao djeca stanu sa strane i čekaju da se smiri situacija. To je sve normalno", kaže Lara.



"Nekad se mi kod kuće posvađamo oko nečega vezano za bend i onda dečki izglasaju i presude, naravno uvijek u moju korist. Super je imati takvu ekipu oko sebe", zaključuje Hrvoje. Lara je komentirala i razne situacije odnosa u bendu što se tiče njihovih putovanja i koncerata. "Super je kada s nekim prođeš sve te situacije, putovanja kombijem, sve teške trenutke, a uspijete se posvađati i ne zamjerate si takve stvari. Onda znaš da sve dobro funkcionira", zaključuje pjevačica.

"Hrvoje i ja smo jako temperamentni i često su nam svađe baš takve - temperamentne. Znamo držati svoje strane, čak nekad i pretjerano. Ne bojimo se svađati jedno s drugim i nismo ljudi koji stavljaju stvari pod tepih i mislim da je to zdravo", kaže Lara, a Hrvoje dodaje da si ne mogu ni dozvoliti da se posvađaju u smislu da ne razgovaraju nekoliko dana. "Već sutra moramo biti negdje na snimanju, probi ili na nekom koncertu i onda je to nezgodno", smije se Hrvoje. Glazbeni par planira i obitelj.

"Definitivno planiramo imati djecu i svakim danom sam sve više uvjerena da bi Hrvoje bio onaj super cool, otkačeni otac koji dijete vodi na koncerte s onim velikim slušalicama na glavi, recimo na INmusic festival. Ja bih vjerojatno bila ona mama koja „njurga“ sa strane i pita se jel djetetu preglasno", kaže Lara. Par je dodao kako bi svakako nastavili s bendom kada zasnuju obitelj.