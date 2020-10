Spot za singl "Noćas prelazim rijeku" prikazuje jedan dan u kojem je Bare zarobljen u okovima dok ga budno motre i čuvaju ostali članovi benda.

Nakon što su singlom "Rođen za suze" najavili novi studijski album, Goran Bare & Majke predstavljaju "Noćas prelazim rijeku". Goran Bare potpisuje glazbu i tekst dok je za aranžman zaslužan Mario Rašić. „Gorak je moj lijek, noćas ga ne pijem, noćas se životu u lice smijem”, pjeva Bare u novoj pjesmi, a fanovi su oduševljeni. „Majstori svog zanata”, „Svatko pjeva o ljubavi, ali rijetko tko napravi ovako iskrenu pjesmu o patnji i smrti”, „Sve je savršeno, jedan je majstor”, samo su neki od komentara.

Režiju fantastičnog spota potpisuje Filip Gržinčić, a snimljen je u napuštenom dvorcu Zwilling. Spot prikazuje jedan dan u kojem je Bare zarobljen u okovima dok ga budno motre i čuvaju ostali članovi benda. Boreći se sam sa sobom i težinom svakodnevice predstavljene okovima, on odlazi do rijeke koju želi prijeći - simbola novog života. Međutim, okovi mu ne omogućuju da je prijeđe i sve se vraća na početak. Je li Bare zapravo slobodan samo to ne zna te ponavlja svakodnevicu poput duha zarobljenog samo u svojim mislima?

S Baretom smo se rodili za suze, a sada pokušavamo odbaciti okove i prijeći rijeku. Nema sumnje kako će novi Baretov studijski album biti još jedno vrhunsko djelo „momka iz proklete kuće”.