Bubnjar, gitarist i pjevač Dave Grohl na sceni je već dugi niz godina, a nakon što se Nirvana raspala nakon smrti Kurta Cobaina, pokrenuo je bend Foo Fighters. Danas su jedan od najvećih rock bendova na svijetu.

Dave Grohl na sceni je od svoje 17. godine, a danas je jedan od najboljih glazbenika na svijetu. Povodom njegova 52. rođendana prisjetili smo se detalja iz njegove karijere.

Američkom bendu Scream Grohl se pridružio kada je imao 17, no nakon nekoliko godina nastupa bend se raspao. Ubrzo nakon toga bio je na audiciji za bubnjara jednog od tada najvećih bendova na svijetu, Nirvane, te je ispisao povijest. Njegov ritam s početka pjesme "Smells Like Teen Spirit" s drugog Nirvaninog albuma još danas je jedan od najboljih ikada odsviranih.

Nakon smrti Kurta Cobaina pokrenuo je vlastiti bend Foo Fighters, u kojem je frontmen te glavni pjevač i gitarist. Foo Fighters su tijekom blistave 25-godišnje karijere osvojili publiku diljem svijeta te su si osigurali mjesto u vrhu najboljih rock bendova. Osim s Foo Fighters, Grohl je svirao s Queens of the Stone Age, osnovao je supergrupu Them Crooked Vultures, a iz godine u godinu sve više oduševljava svoje obožavatelje.

Ovo je 15 najboljih pjesama na kojima je radio, ako se pita njegove obožavatelje:

"Everlong" - Foo Fighters

"My Hero" - Foo Fighters

"Smells Like Teen Spirit" - Nirvana

"The Pretender" - Foo Fighters

"No One Knows" - Queens of the Stone Age

"Learn to Fly" - Foo Fighters

"Cut Me Some Slack" - McCartney, Grohl, Novoselic

"Best Of You" - Foo Fighters

"White Limo" - Foo Fighters

"Come as You Are" - Nirvana

"Times Like These" - Foo Fighters

"Mind Eraser, No Chaser" - Them Crooked Vultures

"Walk" - Foo Fighters

"Monkey Wrench" - Foo Fighters

"Play" - Dave Grohl