"Bleach", "Nevermind" te "In Utero" albumi su koje je objavila Nirvana na čelu s Kurtom Cobainom.

Frontmen Nirvane, Kurt Cobain, preminuo je 5. travnja 1994. godine, a bend nakon njegove smrti nije nastavio sa snimanjem novog materijala. Tijekom karijere Nirvana je objavila tri legendarna studijska albuma, "Bleach", "Nevermind" te "In Utero". Pjesme s albuma osvajale su top liste diljem svijeta još dugo nakon Cobainove smrti, a Nirvana je primljena i u Rock n' roll kuću slavnih.

"Bleach" (1989.)

Debitantski album "Bleach" Nirvana je objavila 1989. godine. Album su najavili singlom "Love Buzz" u studenom prethodne godine, a top liste je osvojio tek nakon nekoliko godina i nakon globalnog uspjeha albuma "Nevermind".

"Nevermind" (1991.)

"Nevermind" je Nirvana objavila 24. rujna 1991. godine. Brojni izdavači otimali su se za ovaj album, no bend je na kraju ugovor potpisao s Geffen Records. Producent albuma je Butch Vig, a to je i prvo izdanje na kojem je bubnjeve svirao Dave Grohl. "Smells Like Teen Spirit" najpopularniji je singl s njihovog drugog studijskog albuma, a "Come As You Are", "Lithium" te "In Bloom također su prošli uspješno te su Nirvanu progurali među najuspješnije bendove početka 90-ih godina.

"In Utero" (1993.)

Treći i finalni album "In Utero" Nirvana je objavila 21. rujna 1993. godine. Kako je Kurt Cobain najavljivao prije objave albuma, "In Utero" sadrži pjesme raznih žanrova te se nisu zamarali jednodimenzionalnim pjesmama. "Heart-Shaped Box" i "All Apologies" samo su neki od singlova albuma koji je pet puta postigao platinastu nakladu, a prodan je u 15 milijuna kopija diljem svijeta.