Dave Grohl tijekom karijere surađivao je s brojnim poznatim kolegama, ženio se dvaput, a na njegov rođendan prisjetili smo se nekih detalja iz njegove zavidne karijere

Bunjar legendarog benda Nirvana i osnivač trenutačno najvećeg svjetskog rock benda Foo Fighters, Dave Grohl, rođen je prije točno 51 godinu, a na rođendan ovog sjajnog glazbenika prisjetili smo se detalja iz njegove blistave karijere.

Svoj prvi bend Grohl je osnovao kada je imao tek 10 godina, a nije niti sanjao da će pisati povijest skupa s Kurtom Cobainom i Kristom Novoselicem nakon što im se priključio u Nirvani. Nakon smrti Kurta Cobaina Grohl je godinu dana razmišljao što će sljedeće raditi, a već u to vrijeme Foo Fightersi su nastajali. Trenutačnu postavu benda čine osim njega Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett i Rami Jaffee.

Unatoč činjenici što je jedna od najvećih rock zvijezda današnjice, Grohl je poznat po svojoj skromnosti te čuvanju osobnog života od javnosti. Neki detalji ipak su svima poznati, a za neke od njih možda dosad niste čuli.

Prvi koncert na kojem je Grohl bio je onaj grupe The Jackson 5, a ima je tek dvije godine. S 10 godina je osnovao prvi bend, a s 13 godina otkrio je punk i to zahvaljujući rođakinji Tracy koja ga je odvela na koncert naked Rayguna. Kako tvrdi, instrumental Edgara Wintera iz filma "Frankenstein" je bila pjesma zbog koje je odlučio postati glazbenik.

Tijekom karijere Grohl je osvojio brojne nagrade, a dok neki čuvaju vrijedne nagrade na posebnim policama, Grohlu je njegov Grammy kojeg je osvojio za album "There Is Nothing Left To Lose" služio da mu drži vrata spavaće sobe otvorenima.

Malo je poznato da se pojavio u seriji "Dosje X" na samo par sekundi, ali i da je kao dječak htio postati ekspert u istraživanju NLO-a.

Grohl je 2000. godine bio u Australiji, gdje ga je policija uhvatila dok je pijan vozio skuter te je dobio zabranu upravljanja motornim vozilima na području čitave države. Nakon incidenta je upozorio fanove da nikada ne sjedaju za (bilo kakav) volan nakon što popiju nekoliko piva, ma koliko sigurno se osjećali.

Među brojnim poznatim prijateljima iz industrije, Grohl se 1997. godine na jednom festivalu sprijateljio i s legendarnim Davidom Bowiejem. Kasnije je svirao na proslavi Bowiejevog 50. rođendana.

Jennifer Youngblood je prva supruga Davea Grohla, a upravo ona je fotografirala Nirvanu za album "Unplugged in New York" te je zaslužna za naslovnicu prvog albuma Foo Fightersa. Nakon što su se rastali, Grohl je upoznao Jordyn Blum s kojom danas ima troje djece, a vjenčali su se 2003. godine.

Grohlovi Foo Fighters su prošle godine prvi put nastupali u Hrvatskoj i to u pulskoj Areni, a bend koji je poznat po velikim svjetskim turnejama trenutačno radi na novom albumu te ćemo ih ponovno imati priliku poslušati uživo u Europi već sljedećeg ljeta.