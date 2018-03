Dora Arar najmlađa je zvijezda serije "Čista ljubav", a ujedno i najmlađa osoba ikada nominirana za Večernjakovu ružu. Ususret svečanoj dodjeli Dora nam je otkrila kako teku pripreme, ali i kako izgleda njezin život nakon izlaska iz anonimnosti.

Gledatelje serije "Čista ljubav" Dora Arar osvojila je već od prve epizode. Uloga simpatične djevojčice Maše donijela joj je popularnost, ali i prvu nominaciju za prestižnu medijsku nagradu Večernjakova ruža.

Devetogodišnja Dora nominirana je u kategoriji novo lice godine, a zahvaljujući nominaciji, upisala se u povijest. Naime, Dora je najmlađa osoba koja je ikada nominirana za Ružu.

"Jako se ponosim time. Ako osvojim nagradu, neću se previše hvaliti jer se ne volim previše hvaliti. Bit ću ponosna na sebe", odvažno govori Dora. Iako nije još sigurna gdje će smjestiti prestižan cvijetak ako ga osvoji, Dora se za dodjelu već naveliko sprema. "U školi pod odmorom pripremam govor. Spremam se da me ne ulovi trema jer onda uvijek sve zabrljam", iskrena je mala glumica koja ne krije tugu što se ovih dana oprostila od kolega sa seta.

Pala je i posljednja klapa serije "Čista ljubav", no unatoč tome gledatelji će u hit-seriji moći uživati i narednih mjeseci. Stvari se mijenjaju samo za glumce koji će sada imati više vremena za druge stvari. Za našu sugovornicu to je prvenstveno škola.

"Posvetit ću se školi, plesu i ostalim hobijima. Sad se konačno mogu opustiti, odmoriti i živjeti normalan život", ističe Dora. Proteklih mjeseci uspješno je balansirala između školskih obveza i snimanja, a unatoč slavi koju joj je serija donijela, nikada nije bila u povlaštenom položaju.

"Nisu mi izlazili previše ususret, ali dobro su to prihvatili. Sve sam ja odlično pohvatala. Učiteljica mi je rekla da mi se divi kako ja to sve uspijevam", govori Dora kojoj se zbog uloge u seriji život preko noći promijenio.

"U školi me više ne traže autograme jer su to moji prijatelji koji me vide svaki dan, ali zato me zaustavljaju prolaznici na ulici. Čak i više nego što sam to očekivala. Već mi je malo to sve postalo i dosadno, ali svejedno svaki puta stanem i porazgovaram s njima. Sve za moje fanove", sa smiješkom zaključuje Dora. Više pogledajte u videu Showbuzz.hr-a.