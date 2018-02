Osim glumom, htjela bi se jednog dana baviti i modnim dizajnom. S tekstom nema problema, a puno joj pomaže i njena mentorica.

Minea je provela dan u društvu Dore Arar, još jedne njene gošće u rubrici "Malac genijalac". Doru svi znate kao Mašu iz hit serije "Čista ljubav". Kao što je oduševila gledatelje, oduševila je i poznatu voditeljicu. "Ja sebi ne nosim nikakvu titulu, ja sam ista kao i prošli put, samo što me ljudi prepoznaju na ulici", priča preslatka Arar. Da voli glumu shvatila je prije dvije godine, kada je krenula na dramsku.

Osim glumom, htjela bi se jednog dana baviti i modnim dizajnom. S tekstom nema problema, a puno joj pomaže i njena mentorica. Obožava raditi s Jankom Popovićem Volarićem i Tarom Rosandić te su joj oni najdraži na setu. "Super je Janko! Odličan je", kaže slatkica. A zavolio je i Janko nju! "Nevjerojatno koliko je odrasla i odgovorna, nepotkupljiva", komentirao je Volarić Popović. Oduševljena je što je nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji Nade godine. Što je još otkrila, pogledajte u prilogu IN magazina.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.