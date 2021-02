Regé-Jean Page ljubi spisateljicu i poluprofesionalnu nogometašicu Emily Brown te su ga paparazzi fotografirali na ulici dok ju je grlio.

Regé-Jean Page (31) privukao je žene diljem svijeta ulogom u seriji "Bridgerton", a dosad je uspješno krio svoj ljubavni status.

No došao je kraj njegovoj tajnovitosti jer su paparazzi glumca uhvatili kako grli spisateljicu i poluprofesionalnu nogometašicu Emily Brown. Kako piše Daily Mail, par se nije mogao suzdržati od nježnosti te je viđen na ulici u sjevernom dijelu Londona u blizini svog doma vrijednog 800.000 funti.

Regé-Jean je bio jedva prepoznatljiv sa šalom na licu, a britanski tabloid tvrdi da se opraštao od Emily. Naime, morao je na let do New Yorka zbog snimanja i u blizini ga je čekao auto s vozačem. Fotografije možete pogledati ovdje.

Inače, Page je sve popularniji zbog serije "Bridgerton" i dok je početkom siječnja imao oko 1.4 milijuna pratitelja na Instagramu sada ih je 4.8 milijuna, a većinom je riječ o ženama koje je vjerojatno vijest o njegovom ljubavnom statusu malo rastužila.

Regé-Jean, koji je poznat i po ulozi odvjetnika u seriji "Za narod", priznao je ranije u intervjuu da je romantičan i da je veliki obožavatelj romanse kao koncepta. "Romantika je predivna stvar i trebamo je više u svijetu. Većina stvari su u suštini ljubavne priče ionako što možda dio ljudi ne shvaća", ispričao je glumac koji trenutno živi na relaciji između Londona i Los Angelesa. No krio je da li je u vezi ili slobodan što je sada konačno otkriveno.