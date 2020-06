John Corbett proslavio se ulogom Aidana Shawa u seriji i filmu "Seks i grad", a do danas je prema mnogim obožavateljicama ostao najdraži dečko Carrie Bradshaw.

Od završetka snimanja popularnog "Seks i grada" prošlo već već 10 godina, no glavni glumci i dalje izazivaju interes javnosti. Među njima je i John Corbett koji je u seriji i filmu utjelovio Aidana Shawa, dečka Carrie Bradshaw kojeg su mnogi fanovi obožavali.

Corbett koji je nedavno proslavio 59. rođendan stari kao vino, a s godinama je sve šarmantniji. Slavni glumac ne skriva sijede te ponosno "nosi" svoje godine, a svakom novom ulogom horda njegovih obožavateljica komentira kako im je sve zgodniji.

Osim ulogom Aidana u "Seks i gradu", glumac se proslavio i onima u filmovima "Moje grčko vjenčanje", glumio je u nekoliko serija, a posljednja zapaženija uloga mu je ona u Netflixovom filmu "To All the Boys I've Loved Before". Osim glumom, Corbett se bavi i glazbom, a 2004. godine je potpisao i diskografski ugovor s izdavačkom kućom Broken Bow Records iz Nashvillea. Dosad je objavio dva albuma, a i dalje nastupa sa svojim bendom u pauzama od snimanja filmova i serija.

U privatnom životu također mu cvjetaju ruže, a od 2002. godine je u vezi s glumicom Bo Derek. Par se upoznao na slijepom spoju, a danas žive na ranču u Kaliforniji, na kojem uzgajaju i konje.