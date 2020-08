Kit Harington imao je problema s međunožjem, pa je rukom posegnuo u hlače da to riješi.

Kit Harington (33) našao se u problemu dok se šetao nogostupom, a nije mogao pričekati da to riješi u privatnosti.

Kit je viđen u šetnji Londonom sa suprugom, glumicom Rose Leslie (33), koja je kao i on glumila u popularnoj seriji "Igra prijestolja". Dok je Rose otišla s njihovim psom veterinaru, Harington je sam otišao dalje.

No našao se u problemu s međunožjem koji je prvo pokušao riješiti povlačenjem izvana hlača prema dolje. No čini se kako glumcu to nije pomoglo pa je posegnuo rukom u hlače misleći da ga nitko neće primijetiti.

Inače, Kit i Rosie vjenčali su se 2018. i jako drže do privatnosti. Rijetko ih se može vidjeti skupa u javnosti, a nedavno su proslavili drugu godišnjicu braka.