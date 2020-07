U filmu "Špijunske igre", koji možete večeras pogledati u 22:40 na Novoj TV, igra Tuppence Middleton koju često povezuju s Kate Middleton, suprugom princa Williama.

Akcijski triler "Špijunske igre" je filmska ekranizacija britanske špijunske serije "Spooks" koja je osvojila publiku i dobila odlične kritike.

Radnja se događa četiri godine nakon što je terorist Adam Qasim pobjegao iz iz pritvora sigurnosne službe MI5 tijekom rutinske primopredaje, a legendarni agent Harry Pearce je kriv za to. Mora dati ostavku, a pretrpjevši veliku sramotu odluči odglumiti samoubojstvom skokom u rijeku Temzu. No Harry se vraća kada njegov stari prijatelj i štićenik Will Holloway treba pomoć da bi spriječio nove terorističke napade na London.

U filmu glume zvijezda serije "Igre prijestolja", Kit Harington, Peter Firth, Elyes Gabel, Tuppence Middleton, Jennifer Ehle i Tim McInnerny. Inače, kako su otkrili iz produkcije filma, Harington je morao dosta ponavljati scene koje su snimane na londonskim ulicama. Naime, stalno su prolazili busevi na kojima su bile glumčeve fotografije.

Kit je za ulogu obučavao bivši član najtanije vojne jedinice, elitnog britanskog SAS-a. Zbog toga je glumac jako uvjerljivo utjelovio svoj lik Willa.

Film je izašao 2015., a Harington je prihvatio ulogu jer je želio odmak od svoje uloge Jona Snowa u popularnoj seriji "Igra prijestolja" koja se emitirala od 2011. do 2019. Istaknuo je da ne želi biti poznat po jednom liku i da ga se ograniči na jedan karakter.

U "Igri prijestolja" su glumili i Elyes Gabel i Tim McInnerny, a u njoj se trebala pojaviti i Jennifer Ehlee. Ona je trebala utjeloviti Catelyn Stark, no odustala je od angažmana.

Zanimljivo je i da glumicu Tuppence Middleton često povezuju s Kate Middleton, suprugom princa Williama. Kaže da ju često pitaju jesu li u rodu, a onda se razočaraju kada im odgovori da nažalost nisu.