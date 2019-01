Halid Bešlić bio je na operaciji zbog zdrastvenih i estetskih razloga.

Popularni pjevač iz Bosne i Hercegovine Halid Bešlić, podvrgnuo se rekonstruktivnoj operaciji nosa, prenosi Dnevni avaz.

65-godišnji pjevač operiran je u jednoj njemačkoj bolnici, a zahvat je izveo jedan od vodećih svjetskih plastičnih kirurga profesor Milomir Ninković.

"Podvrgnuo sam se rekonstruktivnoj operaciji nosa. Vremenom mi se pogoršalo disanje, a malo sam htio i estetski popraviti. Dogovorio sam se s profesorom Ninkovićem da to uradim u Münchenu. Loše sam disao i već mi je to počelo smetati. Malo smo mijenjali hrskavice, malo se i estetski promijenilo, ali je uglavnom bitno disanje. Odlučio sam da to uradim u siječnju, u mjesecu kad sam slobodan. I tako je i bilo", izjavio je Halid za Dnevni avaz.

Halid je trenutno na kućnoj njezi i slijedi poduži oporavak, no već planira nove nastupe i koncerte.

"Meni je bitno da se fino odmorim i da ovo saniram do kraja siječnja. Možda ću u veljači nešto svirati, a od ožujka imamo zakazane velike nastupe. A što se pjevanja tiče, ja sad mogu pjevati. Još sam začepljen, ali i ovakav kakav jesam, osjećam da sam dobar", priznao je Halid.

Koliko je Halid popularan izvođač, svjedoči i snimka koju je za vrijeme njegova boravka u bolnici objavio jedan od najuspješnijih nogometaša svih vremena Zlatan Ibrahimović, na svom profilu na Instagramu, u kojoj u svlačionici sluša Halidovu pjesmu "Vraćam se majci u Bosnu".