Elizabeta II. zabranila je da se film o kraljevskoj obitelji iz 1969. godine više ikada prikaže, a serija "Kruna" javnost je podsjetila na detalje o njemu.

Buckinghamska palača ovoga je tjedna krenula u žestoku svađu s BBC-em nakon što je na YouTubeu osvanuo dokumentarac iz 1969. godine koji prati britansku kraljevsku obitelj. Spomenuti dokumentarac je kraljica Elizabeta II. zabranila da se više ikada prikaže još prije 50 godina.

U filmu koji traje 110 minuta prikazana je scena u kojoj kraljica američkog ambasadora naziva "gorilom", kraljevska obitelj u nekoliko scena jede doručak iz plastičnih posuda, a između ostalog, princ Philip se pred kamerama pojavio bez majice dok se vozio na jetskiju. Kraljica je nakon premijere zabranila da se film više ikada prikaže i naredila je tamošnjoj javnoj televiziji da ga zaključa i spremi. Bojala se da taj film kraljevsku obitelj prikazuje kao "jeftinu".

Bivši glavni tajnik britanske kraljice govorio je još u to vrijeme da autorska prava na dokumentarac ima upravo BBC te im je poslao dopis u kojem stoji da se on ponovno može prikazati jedino uz isključivo odobrenje Buckinghamske palače. Javnost se ponovno prisjetila dokumentarca zahvaljujući seriji "Kruna", u kojoj je prikazano vrijeme snimanja i događaji koji su se onda zbivali u kraljevskoj obitelji.

"Ovo je problem BBC-a. Mi uvijek svoja autorska prava utvrdimo gdje moramo. S vremena na vrijeme na internetu se objave neke stvari koje ne bi smjele, a pretpostavljamo kako će se i ovaj dokumentarni film ukloniti", rekao je za britanske medije kraljevski izvor.

Za potrebe dokumentarnog filma snimljeno je 43 sata materijala, a svi su u to vrijeme tvrdili kako će javnost biti oduševljena ležernošću kraljevske obitelji jer do onda kraljicu nikada nisu vidjeli u tom svjetlu. Film je prikazan deset dana prije Božića, a snimljen je na inicijativu princa Philipa. U to vrijeme ga je pogledalo oko 45 milijuna ljudi diljem svijeta, no posljednji put je prikazan tri godine nakon premijere. Krajica ga je onda zabranila i sve dok serija "Kruna" nije podsjetila na njega, film je bio gotovo pa zaboravljen.