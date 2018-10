Will Smith i Jada Pinkett-Smith u prosincu će proslaviti 21 godinu braka.

Glumački par u posljednje vrijeme često javno govori o svom 20-godišnjem braku.

Radi se o glumcima Willu Smithu i Jadi Pinkett-Smith koji su jedan od najdugovječnijih i najomiljenijih parova u Hollywoodu, no ni oni nisu bili pošteđeni raznih glasina u ova dva desetljeća.

Tako se često moglo čuti kako su scijentolozi, ali i svingeri te kako je tajna njihova uspješnog braka u činjenici da imaju otvoren brak koji podrazumijeva seks s drugim ljudima pod uvjetom da druga strana zna za svaki takav susret.

Par je o takvim glasinama napokon progovorio u showu "Red Table Talk", koji vodi Jada. "Prvo da razjasnimo neke glasine. Nikada nismo bili scijentolozi ni svingeri", komentirao je 50-godišnji glumac koji s Jadom ima dvoje djece, sina Jadena i kćer Willow.

"Znate zašto se nikada nisam razveo? Jer nikada nisam pronašao nekoga poput Jade", otvoreno je rekao glumac, koji je u najavi za isti show prije nekoliko tjedana ipak priznao kako nije sve u njihovu braku bilo med i mlijeko.

"Bilo je razdoblja kada bi se mama budila i plakala 45 dana u komadu, a ja sam počeo voditi dnevnik", otkrio je Will svojoj kćeri Willow tijekom gostovanja. "Propustio si neke dane", ubacila mu se supruga. "Bilo je tako svakoga jutra. Mislim da mi je to bio najgori osjećaj oko našega braka", dodao je Will.

Will se prvi put vjenčao 1997. godine za glumicu Sheree Zampino, s kojom ima sina Trevora, no brzo se razveo.

Priznao je i kako je jednom plakao u WC-u jednog restorana u New Yorku kada je shvatio da se vjenčao s pogrešnom. "Bila je to jedna od najbizarnijih emocija koju sam osjetio. Morao sam ustati s večere kada sam shvatio da sam u braku s krivom osobom. Nekontrolirano sam plakao i histerično se smijao."

No ljubavna sreća brzo mu se osmjehnula s Jadom, koja je ljubav njegova života.