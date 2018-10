Will Smith progovorio o trenutku u kojem je shvatio da je u braku s pogrešnom ženom.

Holivudski glumac Will Smith u dugogodišnjem je braku s kolegicom Jadom Pinket Smith, a prije nje bio je u braku s glumicom Sheree Zampino, u kojem nije bio nimalo sretan.

U televizijskoj emisiji Red Table Talk 50-godišnji glumac otkrio je kako je "nekontrolirano plakao" u WC-u jednog restorana nakon što je shvatio da je oženio pogrešnu ženu.

"Bio je to jedan od najbizarnijih trenutaka koje sam doživio. Bili smo u restoranu The Palm u New Yorku i sjećam se da sam morao ustati od stola nakon što sam shvatio da nisam s osobom s kojom bih trebao biti", ispričao je Will.

"Otišao sam u WC i slomio sam se do suza. Sjedio sam i nekontrolirano plakao i smijao se. Znao sam da je Jada žena s kojom bih trebao biti, ali nisam se rastao", objasnio je.

Will Smith i Jada Pinkett Smith (Foto: Getty Images)

Godinama je imao namjeru započeti vezu s današnjom suprugom.

"Imam to nešto, mogu osjetiti i prepoznati u osobi ostvarivanje potencijalne veze, osjetim kemiju. Kada sam vidio Jadu, znao sam da u našim energijama postoji nešto što može biti čarobno", priznao je glumac.

Par se upoznao na zabavi jednog zajedničkog prijatelja, ali tek nakon Willova razvoda od Sheree 1995. godine započeli su svoju vezu.

"Doslovno sam odmah nakon razvoda, nakon potpisivanja papira, izletio iz prostorije i nazvao Jadu.

"Hej, Jada, što ima? Will je. Viđaš li se trenutno s nekim?" upitao je glumicu preko telefona, a nakon što mu je ona odgovorila kako nema nikoga, rekao je: "OK, sada si sa mnom."

Vjenčali su se dvije godine kasnije, a danas su roditelji 20-godišnjeg Jadena i 17-godišnje Willow, a Will iz braka sa Sheree ima i 25-godišnjeg sina Tradea.

Dotaknula samo dno: Potresna životna priča pjevačice koja je promijenila vjeru i ime





+ 4