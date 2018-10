Will i Jada Pinkett-Smith u braku su od davne 1997. godine, no nije im uvijek bilo lako.

Glumački par u braku je 21 godinu.

Radi se o glumcima Willu i Jadi Pinkett-Smith koji su jedan od najdugovječnijih holivudskih parova. No ako ste mislili kako su ovom paru baš uvijek cvjetale ruže, gadno se varate.

Jada, Will Smith (Foto: Profimedia)

Tijekom gostovanja u web chat showu "Red Table Talk" svoje supruge, Will se raspričao o mračnim vremenima svog braka, a pritom je i zaplakao. "Bilo je razdoblja kada bi se mama budila i plakala 45 dana u komadu, a ja sam počeo voditi dnevnik", otkrio je Will svojoj kćeri Willow tijekom gostovanja.

"Propustio si neke dane", ubacila mu se supruga. "Bilo je tako svakoga jutra. Mislim da mi je to bio najgori osjećaj oko našega braka", dodao je Will. Par je otkrio i kako se već odavno ne smatraju bračnim, već životnim partnerima, a dugo se šuškalo kako tajnu uspješnog braka mogu zahvaliti otvorenom odnosu u kojem im je dopušteno viđati se s drugim ljudima, ali samo pod uvjetom da druga polovica to zna.

Will i Jada Smith (Foto: Getty)

U najavi epizode koja će u cijelosti biti emitirana za nekoliko dana, Jada priznaje kako je prije izlazila s brojnim muškarcima, što je Will komentirao kroz smijeh i rečenicom "da mu je dosta Red Table Talka".

Jaden Smith, Willow Smith (Foto: Getty)

Osaim 17-godišnje kćeri, par ima i 20-godišnjeg sina Jadena koji je također krenuo njihovim stopama, a Will iz prvog braka s Sheree Zampino ima 25-godišnjeg sina Treyja.