Oženjeni engleski nogometaš Wayne Rooney snimljen je kako vodi nepoznatu ženu u hotel.

Slavni nogometni as Engleske, Wayne Rooney, poznat je po svom raskalašenom životu i ljubavi prema alkoholu, ludim partijima i lijepim ženama, ali i po tome što još od srednje škole službeno ljubi samo jednu ženu - školsku prijateljicu Coleen Rooney.

Wayne i Coleen u braku su od 2008. godine, a prije toga su bili zajedno još šest godina. Zajedno imaju četvero djece, a navodno je Coleen najveća nogometaševa podrška koja je s njim prošla sve od siromaštva do bogatstva.

Ipak, čini se kako Coleenina predanost nije dovoljna kako bi nestašnog nogometaša odvratila od preljuba. Wayne naime ima cijelu povijest preljuba i seks skandala iza sebe, no do sad mu je Coleen sve opraštala. Bijes bi iskalila u šopingu, a nakon par mjeseci zahlađenih odnosa opet bi se vratila u naručje supruga. Izvori bliski paru tvrde kako je sada čak i njezino strpljenje pri kraju.

Nakon što je prije dvije godine puknuo skandal kada je Wayne uhvaćen kako pijan za volanom sjedi u društvu nepoznate ljepotice, Coleen mu je jedva oprostila prevaru. Samo par mjeseci nakon te afere - dogodila se nova. Tog puta je Wayne snimljen kako se pijan u jednom londonskom klubu upucava konobarici, Tada je dobio prijetnje razvodom, a čini se kako se sada povijest opet ponavlja.

Sada su britanski tabloidi objavili fotografije nogometaša kako u društvu bujne brinete nakon večeri ispijanja žestica ulazi u hotelski lift.

"Najviše je vremena proveo s glamuroznom djevojkom dvadesetih godina. Činilo se da ona zna tko je on. Razgovarali su veoma prisno, a on nije razgovarao ni s kim drugim. To je bilo oko dva ili tri ujutro. Ona mu je šaputala na uho, a on ju je grlio oko struka", ispričao je izvor iz kluba.

Kompromitirajuće fotografije snimljene su oko 5.30 ujutro, a možete ih pogledati ovdje.

Nakon što su fotografije objavljene, Coleen je viđena kako Londonom šeće bez vjenčanog prstena, a navodno je i bijesno tražila svog supruga da se istog trena iz Kanade vrati u Englesku. Rooney za sada nije komentirao aferu.