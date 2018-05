Coleen i Wayne Rooney upoznali su se kad su imali 12 godina, a vezu su započeli sa 16. Vjenčali su se 2008., a njihov brak opstao je unatoč svim skandalima

Iako su njihovu ljubav potresali napisi o preljubničkim aferama Waynea Rooneya, brak Coleen i jednog od najvećih engelskih nogometaša svih vremena, jači je no ikad. A par će, unatoč svim skandalima koji su se vezali uz njihovu dugogdoišnju vezu, u lipnju proslaviti desetu godišnjicu braka. Naime, vjenčali su se još 2008. godine na romantičnoj ceremoniji u Italiji pred najbližim prijateljima i članovima obitleji.

U razgovoru za časopis OK! Coleen je otkrila i da će ovo biti prva godišnjica braka koju će provesti zajedno.

''Napokon da ćemo biti skupa na taj dan'', kaže Coleen.

S Wayneom ima četiri sina - osmogodišnjeg Kaija, četverogodišnjeg Klaya, dvogodišnjeg Kita i Cass će uskoro imati tri mjeseca, a kako je istaknula, više ne misli rađati.

S obzirom na sve napise o navodnoj rastavi, Coleen se prošle godine na društvenim mrežama oglasila i o svom braku.

''Vjerojatno neki misle da sam glupa jer ću ostati u braku. Nisam glupa, znam misliti svojom glavom, a moj brak je nešto oko čega se želim potruditi i raditi na njemu. I prije nego što krenu naslovi po novinama - ne, nisam Waynea primila natrag jer on nikad nije ni otišao. Da, bilo je ovo usrano razdoblje i da, neko smo vrijeme proveli odvojeni i mislila sam da je našem braku došao kraj. Neću sada pisati koje su Wayneove vrline jer mislim da on to sada ne zaslužuje, ali on je nevjerojatno dobar otac. Napravio je neke glupe i sebične pogreške, na nekima je nešto naučio, na drugih očito nije. Ipak, možda će se i to promijeniti? Ne možeš znati što će se sutra dogoditi. Volim li Waynea? Da, volim ga. Da ga ne volim, ne bi se trudila da nam brak uspije. Znam da mogu i bez njega, sama sa svojom djecom, ali ne želim tako živjeti. Želim pokušati spasititi naš brak i da živimo kao obitelj. Ne kažem da je sve u redu i zaboravljeno, ali trudimo se biti najbolji što možemo u ovom trenutku'', zaključila je tada.