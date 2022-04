Vlatka Pokos na Instagramu je otkrila da "Ples sa zvijezdama" nije bio primarni razlog njezina dolaska u Hrvatsku te je priznala i što jest.

Bivša televizijska voditeljica Vlatka Pokos prva je napustila show "Ples sa zvijezdama" u kojem joj je mentor bio Mateo Cvenić, a sada je priznala da to nije bio jedini razlog njezina dolaska u Hrvatsku.

"Ples sa zvijezdama nije bio primarni razlog mog dolaska u Hrvatsku, točnije Europu. Nažalost, jedna od mojih sestara boluje od karcinoma i nažalost, moram to podijeliti s vama zbog jednog izdanog povjerenja. To je sve što ću ikada reći na ovu temu. Moja obitelj i ja borimo se u tišini i tako će i ostati", napisala je na Instagramu uz svoju fotografiju te je onemogućila komentare.

Vlatka, inače, zadnjih pet godine živi u Torontu.

"Zaista je teško ili gotovo nemoguće uspoređivati ta dva svijeta, ne samo zbog nevjerojatno uređenog društva, i visokog standarda života, nego i mentalitet ljudi je drugačiji. Standard i plaće vam omogućuju da vi puno putujete, mi u Hrvatskoj smo sretni što imamo more i što nam je donekle omogućeno. Jesam posjetila sam Floridu, Meksiko, Amerika me isto fascinira kao takva, naravno želim upoznati Kanadu, Kanada je prekrasna zemlja, za sad sam bila samo u Vancouveru, to je prekrasan grad", ispričala je nedavno za IN Magazin.

