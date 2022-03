Iako je željela nastaviti učiti i uživati u plesu, Vlatka Pokos i njezin plesni partner Mateo Cvenić, prvi su par koji je napustio Ples sa zvijezdama. No to ne znači da je s plesom u njezinu životu gotovo. Vlatka je jučer proslavila rođendan, otvoreno govorila o tome što je pokreće, kako zadržati osmijeh na licu, odličnu liniju i svemu onome što je veseli po povratku kući - u Kanadu! Vlatka je slaveći život otplesala još jedan ples.

Beskompromisna, samouvjerena i snažna. I baš onakva kakvom želi biti. Vlatka Pokos u utorak je proslavila rođendan.

''Ja se nikad nisam sramila ili skrivala svoje godine. Ja imam 52 godine, evo danas sam navršila. Ali isto tako smatram da ni jednu osobu pa ni mene godine ne definiraju. To je samo jedna kategorija.

Nemam nekih velikih želja, uvijek si poželim dobro zdravlje i vedar duh, mislim da je to najbitnije u životu stvarno, jer ako to izgubiš, izgubiš na neki način smisao našeg življenja'', kaže.

A ono što kod nje ne može proći nezamijećeno jest njegovan, lijep izgled koji je oduvijek plijenio pozornost:

''To je rezultat samo zdravog načina života i njege, ali vrlo zdravog načina života, ja u Kanadi kad radim idem spavati u 10 sati navečer i ustajem u 6. I to je moj ritam, nemam pun neprospavanih noći u životu. Ja sam jako disciplinirana i mislim da to dugoročno daje rezultate'', odala je svoju tajnu.

Važno je naglasiti i da nikada nije posezala za estetskim zahvatima, prema kojima i dalje ima jasan stav:

''Ja imam prema tome jedan specifičan stav, koji možda nije uobičajen ili popularan u današnjem svijet – ne vidim razlog da se ljepotu u tome da žena izbriše cijeli svoj život, da izbriše svoje emocije, da izbriše ono što ona je'', kaže.

Posljednjih pet godina, njezin je život u Kanadi, točnije, Torontu. Ponovni početak nije bio jednostavan, no nije ju ni razočarao. Kad je o poslovnim ambicijama riječ, njezino vrijeme tek dolazi!

''Zaista je teško ili gotovo nemoguće uspoređivati ta dva svijeta, ne samo zbog nevjerojatno uređenog društva, i visokog standarda života, nego i mentalitet ljudi je drugačiji. Standard i plaće vam omogućuju da vi puno putujete, mi u Hrvatskoj smo sretni što imamo more i što nam je donekle omogućeno. Jesam posjetila sam Floridu, Meksiko, Amerika me isto fascinira kao takva, naravno želim upoznati Kanadu, Kanada je prekrasna zemlja, za sad sam bila samo u Vancouveru, to je prekrasan grad'', otkrila je.

I sve bez fokusa javnosti, u čemu uživa:

''To mi odgovara, ja sam oduvijek voljela scenu i svoj posao a nikad nisam voljela ono oko moga posla, iako se stvorilo u javnosti da silno želim biti slavna'', tvrdi.

U njezinu životu uvijek ima mjesta i za ljubav:

''Da, zašto ne, sa osobom koja mi savršeno dogovara, koji mi je partner, bi, bi. Zašto ne? Ja sam se udala sa 36 godina, jednom, toliko o braku, vi stvarno mislite da se nisam mogla udati prije. Što zanči brak? Papir, ekonomska zajednica koja je prije značila puno više jer su žene bile ekonomski zavisne u svakom pogledu'', govori.

Vlatka i plesač Mateo Cvenić prvi su par koji je odlukom publike napustio Ples sa zvijezdama.

''Viša sila je odlučila da sam ja samo jednu nedjelju plesala, ali to sigurno nije moj zadnji ples u životu'', kaže.

I svakako nije.

A onda je pao još jedan ples… ITT plešu

Mateo smatra, mnogo je još toga u čemu bi Vlatka briljirala:

''Mislim da bi joj super legla rumba, ca ca ca rumba, super bi se snašla i u pasu i u tango, strastvena je žena, voli to pokazati'', kaže Mateo.

''Ja bih svima poručila da kad nešto žele, da odmah to naprave jer vrijeme brzo prođe, nemaš puno vremena u životu, ja ću se sigurno pozabaviti plesom jer mislim želim impresionirati Matea – rekla sam ''Mateo kad ti pošaljem video iz Kanade'' ne, želim, izvrsno je za tijelo i prekrasno'', kaže Vlatka.

Iako se vrlo brzo vraća kući u Kanadu, ostaje još nekoliko dana za uživanje.

A Mateo se veseli svojim plesnim planovima.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina!

