Vladimir Tintor koji u seriji Nove TV "Kumovi" glumi Aljošu Gotovca za DNEVNIK.HR je otkrio kakva je atmosfera na setu koji je okupio velika glumačka imena, a pričali smo i malim remek-djelima koje izrađuje, ali i o privatnom životu.

Kazališni, televizijski i filmski glumac Vladimir Tintor u seriji Nove TV "Kumovi" utjelovio je propalog biznismena Aljošu Gotovca.

Vladimir je domaćoj publici već dobro poznato lice i iza njega je bogata karijera, ali priznaje kako se pozivu u seriju nije nadao.

"Baš me iskreno iznenadio poziv. Kažu da prave stvari u životu vrijedi čekati i ovo je dokaz da u tome ima istine. Najviše me obradovalo to što sam upoznao puno dobrih, kvalitetnih glumaca i dobio priliku zaigrati uz njih. To su sve listom profesionalci, zreli ljudi i veliko je zadovoljstvo biti u njihovom društvu, rame uz rame", kazao je Vladimir Tintor za DNEVNIK.HR

Otkrio nam je i kakva atmosfera vlada na setu koji je okupio velika domaća glumačka imena.

"Atmosfera je profesionalna, a opet vesela i zabavna. Uvijek volim reći kad me neko pita kako je snimati 'Kumove', da su to sve profesionalni ljudi, da nema nepotrebnih trzavica kakvih ponekad bude na tako mnogoljudnom projektu. Volim također reći da je za ovaj projekt prste umiješala neka lijepa viša sila, te da zato to sve teče glatko i mirno. Svaki dan se dogodi nešto interesantno, klasičnih anegdota nema, ali svakog dana da netko napravi zanimljivu doskočicu ili foru", priča nam glumac.

A koliko se pronašao u liku Aljoše?

"Mogu u sebi pronaći dosta Aljošinih osobina. To koliko pokušava biti diplomat u svakoj situaciji, a opet mu nekad 'pukne' živac mi se također čini blisko. Njegova snalažljivost i spremnost na sve da zaštiti svoju obitelj i puno drugih stvari. Na početku ovog projekta smo imali privilegiju da imamo vrijeme odvojeno za probe i probna snimanja, kako bi nam kad uđemo u produkciju bilo lakše. Bile su mi značajne probe kako bih bio što spremniji za ulogu", priznaje.



Vladimir je stalni član HNK Osijek, a priznaje i da se na kazališnim daskama osjeća najviše kao doma.

"Glumac uvijek uči. Svaki projekt je kao prvi. Uvijek to neko ushićenje od nove uloge i samog djela i taj strah, trema i odgovornost da sve bude najbolje moguće. Svakako da sam sigurniji na daskama, jer imam više iskustva. No i u kazalištu stalno učim i isprobavam nešto novo. Snimao sam puno manje, ali zato sada puno učim od iskusnijih kolega i o tom mediju", govori glumac i dodaje kako se svakoj ulozi, bilo kazališnoj, bilo televizijskoj, jednako posveti.

Vladimir je 2008. godine pretrpio i jedno traumatično osobno iskustvo, koje je nažalost ostavilo traga i na njegovoj karijeri, no sada na to gleda drugačijim očima.

"Da. Bio je to dosta težak period u mom životu. S ove distance sam na neki način zahvalan da se sve to dogodilo. Naučio sam velike lekcije o životu, ljudima. Osjetio što to znači biti na dnu, naučio kako pronaći novo jedro kad sve lađe potonu i prigrlio život na kraju kao radost i čudo. Postao sam oprezniji, možda malo introvertiraniji, ali i skromniji, umjereniji. Razumijevajući sebe sam sve više razumio druge i to je najljepša stvar koja se dogodila. Sve sam svima oprostio i pomirio se sa svijetom", iskren je glumac.

Bi li danas možda sve to lakše podnio?

"Teško je reći, jer da nije toga bilo ja bih sigurno bio neki drugačiji čovjek. Htjeli mi to ili ne, oblikuju nas i veliki usponi i veliki padovi. Zbog njih se neminovno mijenjamo. A sada sa svoji 40 i nešto, znam da nikom ne želim zlo, niti ga činim, pa sam s te strane miran. Ako sam to preživio, sve što dolazi kasnije sigurno podnosim lakše", kaže Tintor.

Zadnjih se godina Vladimir posvetio i umjetnosti, a izrađuje jedinstvena mini remek-djela.

"Već nekoliko godina izrađujem suvenire, minijaturne kolaže skrivene u konzervi sardine. Do toga je došlo posve slučajno. Kao da mi se ideja jednog dana spustila na dlan, bez previše planiranja i razmišljanja. Ja ih od milja zovem tintoramama. Puno pričica i poruka u njima dolazi iz mog života i neke estetike koju gajim. Zanimljive su mi najprije zbog toga što su originalne, a onda i zbog toga što je svaka neki mali skriveni fragment mene, za koji nekad ni sam ne znam da postoji", priča svestrani glumac kojemu ovo nije jedini hobi.

"Moj veliki hobi i ljubav su vrtovi i parkovi. U Osijeku uzgajam mali gradski ukrasni vrt i velika mi je sreća i opuštanje biti u njemu i stalno nešto orezivati, šišati, razgovarati sa biljkama i stvarati oazu. Ako život dopusti volio bih dizajnirati još poneki vrt ili još bolje park", otkriva nam Tintor.

Na kraju ima i jedan vrijedan savjet za sve čitatelje.

"Strogo zabranite sebi riječ 'mrzim' iz svakodnevnog rječnika i gledajte kako vam se život samo tim naizgled banalnim pomakom mijenja nabolje. Budite zahvalni za svaku 'sitnicu' koja vas čini sretnim i dopustite da se dogode čuda", poručuje glumac.

