Milan Štrljić je u 50 godina karijere ostvario brojne nezaboravne uloge, no zbog nove serije "Kumovi" je prvi put u životu pustio bradu.

Nova serija Nove TV "Kumovi" okupila je brojna velika glumačka imena, među kojima se svakako ističe Milan Štrliić.

S gotovo 50 godina glumačkog iskustva na televiziji, filmu i u kazalištu, Milan je dobro poznato lice domaće, ali i šire publike, a i dalje se veseli svakoj novoj ulozi.

"Jako me razveselilo što sam dobio priliku da se još jedan put ispumpam u jednoj vrlo zahtjevnoj ulozi i velikom projektu", kazao je glumac za DNEVNK.HR,

"Vjerujem da će ova serija biti gledana i da će se publika brzo navući jer će svatko prepoznat situaciju", dodao je.

Milan u seriji glumi lika koji se zove Stipan Macan, s kojim osobno ne pronalazi neke sličnosti.

"Ne bih rekao da sam mu sličan, sigurno nisam, ali je vrlo je zanimljiv i slojevit, i trebao bi biti snažan", kaže i dodaje kako se za ovu ulogu pripremao kao i za svaku drugu.

"Analizirajući tekst, odnose, gledajući, tražeći, kopajući po svojoj nutrini. Svi mi nosimo u sebi nešto čega nismo ni svjesni dok se ne nađemo u situaciji. Govorim o glumcima i glumačkim situacijama", objašnjava Štrljić.

Znači li to i da dok snima ostaje u liku?

"Ma ne, poludio bih kada bih poslije ovoliko uloga svaku nosio sa sobom, posao se mora znati razdvojiti", govori nam kroz smijeh.

Atmosfera na setu nove serije je, kaže, bila sjajna, baš kao i ekipa za koju ima samo riječi hvale, a posebice za nova glumačka lica među kojima su i njegovi studenti.

"Ima nekoliko mojih bivših studenata, veseli me gledati kako rastu, kako se razvijaju. Većini je to prvo pojavljivanje na ekranu", ponosno govori i dodaje kako se na setu prema njima ne ponaša kao profesor, ali je sretan kada im može udijeliti bilo kakav savjet.

Zanimljivo je i da je Štrljić zbog ove uloge prvi put u životu pustio bradu i kaže da se ne prepoznaje kad se pogleda u ogledalu.

"Kao da vidim drugu osobu, nikad nisam imao bradu u životu", otkrio nam je, a kako sada izgleda, pogledajte u galeriji.

Prije "Kumova", imali smo ga priliku gledati u seriji "Dar Mar", a unatoč kratkoj pauzi među snimanjima, kaže da se odmorio.

"Korona nas je prisilila da produžimo božićne blagdane za tjedan dana tako da smo svi odmorni i zdravi i nadam se da će nas nastaviti pratiti dobra sreća, da projekt ne zastaje", kaže nam.

A iako je zbog pandemije imao više vremena za odmor, priznaje i da mu je znatno otežala posao.

"Redovita testiranja, držanje distanci, cijeli dan pod maskom, osim kad ste pred kamerom, sigurno da je teže, ali moramo se priviknut, situacija je takva, dobro je da smo cijepljeni i zaštićeni i što činimo ono što možemo da se šteta smanji"; govori glumac.

Iza njega su brojne nezaboravne uloge, od Tončija u "Velom mistu", preko Mile Gavrana iz "Kud puklo da puklo", do Mije iz "Dar Mara", pa ne čudi da ga ljudi na ulici često miješaju za likove koje je glumio.

"Sad sam za sve njih Mijo, ali to će trajat još vrlo kratko dok ne postanem Stipan. To je valjda dio našeg posla i ne treba tome pridavat veliku važnost i treba razumjeti ljude", kaže Milan.

"Drago mi je vidjeti da ljudi prate, da poštuju vaš rad, kao što ja poštujem tuđi", ističe.

Iza sebe ima i brojne nagrade i priznanja, no kaže da mu to nije glavna motivacija u radu.

"Nikad me to nije gonilo, mene goni problem, goni me lice, istraživanje svojih mogućnosti u uvijek novoj situaciji, naš posao je vječita inventura svoje nutrine", objašnjava glumac koji kaže da će se povući čim mu dosadi njegov posao, no sumnja da će se to ikada dogoditi.

"Što se više dajem to sam čini mi se svježiji", govori.

Milanovim glumačkim stopama krenula je i njegova kći Iva.

"Nisam utjecao na izbor karijere i mislim da na djecu ne treba utjecati, ali drago mi je što je našla smisao, to je bitno", govori ponosni otac.

Glumačku postavu serije "Kumovi", uz Milana Štrljića, čine Ana Uršula Najev, Momčilo Otašević, Radoslava Mrkšić, Stojan Matavulj, Vedran Mlikota, Daria Lorenzi, Barbara Vicković, Ecija Ojdanić i mnogi drugi.

Radnja serije vodi nas u Zaglave, mjesto podijeljeno na dva suprotstavljena tabora. S jedne strane, tu su novopečeni bogataši i gastarbajteri, s druge strane su vlastodršci i starosjedioci, a u sredini kriminalna gospoda iz velegrada. Pratit ćemo tri obitelji povezane kumstvom i interesom, koje će se sukobiti u utrci za novcem i odlučivati o sudbini mjesta.

