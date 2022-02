Večeras u 20:15 počinje nova dramska serija Nove TV "Kumovi". Stoga večeri rezervirajte za ovu priču o tri obitelji, interesu, utrci za novcem, ali i ljubavi. Što vas sve očekuje u prvoj epizodi, pogledajte u prilogu In Magazina.

Malverzacije, uhićenja, zapetljani odnosti, ljubav... Sve nas to očekuje već na samom startu serije Kumovi.



"Svašta nešto i to ne samo u prvoj epizodi, nego čeka Aljošu jedan zanimljiv put, ali već u prvoj epizodi mu se svašta dogodi. Kada sam pročitao scenarij samo te prve epizode, onda sam onako pomislio pa ovako se nešto nekom ne dogodi za cijeli život što se dogodi u jednom danu", zaključio je Vladimir Tintor.



U teškoj će se životnoj situaciji naći Aljoša Gotovac i njegova obitelj. Srećom, u pomoć pristižu kumovi.



"To je onako jedna neobična životna situacija u kojoj se lako nama zezat kad mi to radimo, snimamo, znamo da je to fikcija, ali kad je to ozbiljna stvar nije to baš lako", zaključio je Vedran Mlikota.



Emocije, strast, ali i uzbudljiva radnja, prikovat će gledatelje uz male ekrane.



"Stvarno mislim da će se publika ono nekako zakačiti na ovu seriju jer stvarno ima svega. Ima stvarno puno i dramskih elemenata i ljubavnih zapleta i obiteljskih zapleta, tipično rodbinskih, konkurencija sinova, braće, snaha, sukoba mentaliteta", otkrila je Darija Lorenci.



"Ja sam isto podrijetlom iz Dalmatinske zagore dijelom i onda me veseli kad vidim puno nekih situacija koje su autentične jer taj život u malim mjestima često sa sobom nosi nekakvu monotoniju koja se onda razbija prirodno po ljudskoj potrebi, tako da bit će svakakvih odnosa", izjavila je Ana Uršula.



I to susjedskih, političkih, pa i ljubavnih. Mladu splitsku glumicu Anu Uršulu Najev gledat ćemo u ulozi Luce. A već na samom početku vidjet ćemo da se morala služiti i šakama.



"Nisam se baš šakama služila, ali bilo je tu ruku, koljena, mislim da će se sve žene poistovjetit u tim situacijama, nekad neki lakat tu i tamo, ali nisam baš neka nasilnica", priznala je Ana Uršula.



Tako tijekom snimanja nitko nije stradao, ali su se dobro zabavili.



"Znaš kako je, kad na početku serije dobijem šaku u glavu obično serija bude solidna, tako da se nadam da će i ovaj put biti tako, to smo se baš šalili neki dan. Očekujte svašta baš je dinamično, zanimljivo je, bar je meni, svuda sam po svim lokacijama i po studiju i po ovim spoljnim studijima. Bit će zabavno", poručio je Momčilo Otašević.



Tajne se počinju otkrivati već večeras u 20:15 kada počinje prva epizoda nove serije Nove TV Kumovi. Stoga nikako ne propustite ovu priču o obitelji, rivalima, sumještanima.

