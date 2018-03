Nakon tri godine ljubavi glumica Jelena Perčin i devet godina mlađi glumac Momčilo Otašević uskoro će postati roditelji, a glumica je o promjenama u životu napokon i progovorila

Jelena Perčin je nedavnim statusom na društvenim mrežama potvrdila da je ponovno u drugom stanju, a u intervjuu za IN Magazin otkrila je detalje o trudnoći i vezi s 28-godišnjim Momčilom Otaševićem.

"Imam sreću da radim u kazalištu koje ima razumijevanje tako da još uvijek radim, nisam na bolovanju, ali znam puno kolegica koje su morale na bolovanje jer su toliko bile "maltretirane" da su dale otkaz jer nisu više mogle podnositi tu torturu. Strašno je u državi koja kao donosi neke mjere za poticanje nataliteta i stalo joj je do toga, ali nije baš tako", komentirala je sretna glumica te se prisjetila kako se osjećala kada je saznala da je trudna.

Ja sam stvarno ljubitelj djece i mislim da je svako dijete blagoslov. Bila sam iznenađena iako se čovjek uvijek pita zašto se ljudi iznenade", iskrena je Jelena koja svog momčila obožava.

''Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega to je taj njegov nevjerojatan karakter, toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali'', progovorila je Jelena o odnosu s mladim crnogorskim glumcem.

