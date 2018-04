Momčilo Otašević i Jelena Perčin zajedno su već dvije godine, a uskoro će dobiti i bebu

Momčilo Otašević i Jelena Perčin uskoro će dobiti dijete. Zvijezda serije ''Čista ljubav'' u razgovoru za časopis Glossy rekao je da mu se život promijenio za 180 stupnjeva kada je saznao da je glumica trudna, a otkrio je i spol bebe koju čekaju. Par će dobiti djevojčicu.

''Prioriteti su mi drugačiji. Pokušavam svugdje stići, ali da i kao glumac na sceni i dalje sve dajem od sebe. Zadovoljan sam kako sam si posložio život, a što se tiče posla, mogu raditi ili sjediti kod kuće. Nemam tu previše izbora. Izabrao sam ovo prvo. Naučio sam uživati u svom poslu, baš kao i u životu'', ispričao je Otašević.

U nedavnom intervjuu za IN magazin Jelena je otkrila koliko obožava svog Momčila.

''Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatni karakter. Toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali'', rekla je Jelena o odnosu s mladim crnogorskim glumcem s kojim je u vezi dvije godine.

Crnogorskom glumcu ovo će biti prvo dijete, dok Jelena iz braka s ugostiteljem Kristijanom Babićem već ima djevojčicu.