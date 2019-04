Idris Elba i Sabrina Dhowre uplovili su u bračnu luku.

Trenutno najseksi muškarac na svijetu po izboru magazina People, 46-godišnji glumac Idris Elba izrekao je sudbonosno da svojoj 16 godina mlađoj zaručnici, glumici i manekeni Sabrini Dhowre, piše Daily Mail.

Svadbena svečanost održana je u Ksar Char Bagh hotelu u Marakešu, potrajala je čak tri dana, a fotografije je na svom profilu na Instagramu objavio britanski Vogue.

"Čestitamo novopečenim mladencima Idrisu Elbi i Sabrini Dhowre koji su razmjenili zavjete u Maroku, 26. lipnja 2019. godine. Slavlje je potrajalo tri dana u Marakešu", stoji uz objavu na Vogueovu profilu.

Mladenka ja blistala u čak dvije vjenčanice dizajnerice Vere Wang u koje se presvukla, svilenu s bijelim veom i čipkastoj s otvorenim leđima, dok se mladoženja odlučio za klasično crno odijelo dizajnera Ozwalda Boatenga.

Idris i Sabrina zaručili su se prošle godine u veljači, nakon godinu dana veze kada ju je on zaprosio u javnosti. Upoznali su se u Sabrininoj rodnoj Kanadi 2017. godine gdje su zajedno snimali film "The Mountain Between Us".

"Zaljubiti se dok snimaš film u kojem je zaljubljivanje glavna tema, to je poprilično posebno", izjavio je Idris na početku veze za magazin People.

Par se prvi put zajedno pojavio na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu prije dvije godine, a zajedno su posjetili i Zagreb u kojem je Idris prošle godina nastupao kad DJ u jednom noćnom klubu.

Britanski glumac iza sebe ima jedan brak, i to onaj s vizažisticom Hanne Norgaard, s kojom ima kći Isan. Iz veze s vizažisticom Naiyanom Garth ima trogodišnjeg sina Winstona.