Virginia Roberts Guiffre istupila je u medije s tvrdnjom da je spavala s princem Andrewom kada joj je bilo samo 17 godina.

Najnoviji skandal britanske kraljevske obitelji ne uključuje Meghan i Harryja već obično mirnog i samozatajnog člana obitelji koji se rijetko eksponira u medijima i o kojem zapravo javnost ne zna puno.

Princ Andrew, sin kraljice Elizabete i brat princa Charlesa uvukao se u nezgodnu situaciju zbog svojeg bliskog prijateljstva s američkim milijarderom Jeffreyem Epsteinom, osuđivanim pedofilom. Epstein si je nedavno oduzeo život dok je čekao suđenje za seksualno iskorištavanje i trgovanje maloljetnicama u seksualne svrhe.

Epstein, slavni financijaš i poznati biznismen, ali i osuđeni pedofil, oduzeo si je život u svojoj ćeliji na Manhattanu, a njegov slučaj inkriminirao je i cijeli niz uglednika za koje postoji šansa da su s njime sudjelovali u podvođenju maloljetnica.

Bill Clinton, Donald Trump, Woody Allen, a i princ Andrew neki su od najitnimnijih Epsteinovih prijatelja, a već se neko vrijeme šuška da će se i nad njima provesti istraga o upletenosti u pedofilske seks skandale.

Sada jecijela stvar postala dodatno zamršena jer se javila svjedokinja u slučaju princa Andrewa. Radi se o njegovoj navodnoj žrtvi Virginii Roberts Guiffre koja je progovorila o svom navodnom seksualnom odnosu s princem Andrewom dok je bila malotljetnica davne 2001. godine.

Princ Andrew je Virginijine optužbe odbacio i proglasio lažnima, no 35-godišnjakinja tvrdi da govori istinu.

"On je bio zlostavljač. Sudjelovao je u tome. Prvi put se dogodilo u Londonu, bila sam jako mlada. Ghislaine (kći pokojnog medijskog tajkuna Roberta Maxwella) me probudila i rekla da ću upoznati princa tog dana. U tom trenutku nisam znala da će me prodati princu. Otišli smo u klub Tramp. Princ Andrew mi je dao alkohol, u VIP separeu, sigurna sam da je to bila votka. Pitao me da plešemo. Nakon toga sam otišla u auto s Epsteinom i Ghislaine, a ona mi je rekla: 'On ide u kuću i želim da mu radiš ono što radiš i Epsteinu. Nisam mogla vjerovati...", ispričala je.

I u ranijim istupima Virginia je tvrdila da je spavala s princem u kući Ghislaine Maxwell. "Nije bio neugodan ni ništa takvo, zahvalio mi je i rekao par lijepih riječ i otišao", prisjetila se. "Nisam mogla vjerovati da je i kraljevska obitelj upletena u to", kaže.

"Naravno da on to sad negira i nastavit će negirati, ali ja znam da je to istina i on zna da je to istina", zaključila je.

Princ Andrew je ranije branio svoje bivše prijateljstvo s Jeffreyjem Epsteinom, rekavši da "nikada" nije "vidio ili sumnjao" na bilo kakvo kriminalno ponašanje američkog financijaša.

Princ Andrew fotografiran je s Epsteinom u njujorškom Central Parku krajem 2010. pošto je tajkun pušten iz zatvora, a nekoliko žena ga je optužilo da ih je seksualno zlostavljao. Sada princ priznaje da je bila pogreška sastati se s Epsteinom nakon njegova puštanja iz zatvora, te je naglasio da on osjeća iznimno suosjećanje za malotljetnice koje je Epstein silovao i seksualno zlostavljao.

Još jedna od Epsteinovih žrtava već je optužila princa. Johanna Sjoberg, tvrdi da joj je princ dirao grudi dok su bili u Epsteinovom stanu 2001., a druga, Virginia Roberts, koja je sad i javno istupila, tvrdi da je tri puta bila natjerana na spolni odnos s princem - u Londonu, New Yorku i na privatnom karipskom otoku u Epsteinovom posjedu.