Gledam sliku i mislim se koliko daaaavno je ovo bilo... Malo toga se promjenilo od tad. Barem sta se nas dvoje tice. Samo smo zreliji, mrvicu pametniji, i volimo se( ako je to moguce) jos vise❤️ E da! I imamo tri privjeska bez kojih se ne da zivit. • • • #couplegoals #love #foreverlove #husbandandwife #happytime #greece #loveofmylife