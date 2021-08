Victoria Silvstedt svijet je osvojila još 90-ih godina, a i danas izaziva divljenje svojom besprijekornom linijom gdje god se pojavi.

Švedska manekenka, voditeljica, glumica i pjevačica Victoria Silvstedt (46) pravi je mamac za poglede gdje god da se pojavi, a fotografi su ovu bujnu ljepoticu ovoga tjedna uhvatili na plažama Saint Tropeza. Lice je sakrila iza velikih sunčanih naočala, a Victoria je u prvi plan izbacila bujni dekolte.

Na sebi je imala minijaturni topić koji joj je jedva obuzdavao grudi, dok je uz to iskombinirala lepršavu suknju koja je savršeno istaknula njezino isklesano tijelo. Ne čudi što su se svi okretali za njom, no Victoria je na to već odavno navikla.

Victoria inače nerijetko svoje avanture dijeli s 800.000 pratitelja na Instagramu, a ne srami se skinuti u badiće koji joj uvijek stoje kao saliveni. Silvstedt se probila u svijetu manekenkstva još 1993. godine kada je predstavljala Švedsku na natjecanju Miss svijeta.

Nedugo zatim primijetio ju je pokojni Hugh Hefner i pozvao da pozira za magazin Playboy, na što je ona pristala. Nakon toga se pojavila u brojnim izdanjima tog časopisa kao što su Playboy specijalna izdanja i Playboy videi.

Platinasta ljepotica krajem 90-ih sklopila je unosni ugovor s brendom Guess, a surađivala je s poznatim modnim kućama poput Chanela, Diora, Armanija i Valentina. Bila je na naslovnicama više od 500 magazina, među kojima su FHM, GQ, Maxim i Vanity Fair.

Osim manekenstva Victoria se bavi i glumom te se pojavila u nekoliko serija. Također je vodila i reality showove, a tijekom zimskih Olimpijskih igara 2010. imala je emisiju "Sport by Victoria". Bavi se i pjevanjem, a u Švedskoj je s albumom "Girl on the Run" dostigla zlatnu nakladu.

Victoria se dosad udavala jednom, u lipnju 2000. za voditelja vijesti Chrisa Wraggea (51), a razveli su se devet godina kasnije. Povezivana je s brojnim muškarcima, među kojima je bivši muž Pamele Anderson, roker Tommy Lee. Manekenka je 2008. ljubila švicarskog poduzetnika Mauricea Dabbaha.