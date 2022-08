Victoria i David Beckham novim objavama na Instagramu rasplamsali su glasine o zahlađenom sa svojim najstarijim sinom Brooklynom i njegovom suprugom Nicolom Peltz.

Već se neko vrijeme šuška o zahlađenom odnosu Brooklyna Beckhama s njegovom obitelji, a glasine su sada dodatno rasplamsali njegovi roditelji.

Victoria Beckham na Instagramu je objavila fotografije na kojima David i njihova djeca poziraju sa psom i kojima je čestitala Međunarodni dan pasa od cijele obitelji, a jedini kojeg u objavi nije spomenula je Brooklyn.

To nije promaklo oštrom oko njezinih pratitelja, koji su zaključili kako je ovo još jedna potvrda da su glasine bile istinite.

"Kada već spominješ cijelu obitelj, zašto si isključila svojeg najstarijeg sina?", "A Brooklyn? Victoria, nemoj zaboraviti svojeg sina", "Brooklyn nije dio obitelji?", "Čini se da je zaboravila na Brooklyna", nizali su se komentari u sličnom stilu, no Victoria ih je sve ignorirala.

I David je u svojim pričama na Instagramu podijelio Victorijine obiteljske fotke sa psom, te je također izostavio Brooklyna.

Obožavatelji su već ranije primijetili kako David i Victoria više ne lajkaju fotografije sina Brooklyna i njegove supruge Nicole Peltz Beckham, a Brooklyn je propustio i obiteljsko ljetovanje.

Glasine o njihovom zahlađenom odnosu zahuktale su se otprilike u vrijeme kada je obitelj Beckham bila u Hrvatskoj, gdje su s Davidom i Victorijom stigla njihova preostala djeca, sinovi Cruz i Romeo te kćerkica Harper.

Trzavice između Beckhamovih i njihovog najstarijeg sina navodno su započele još na njegovu vjenčanju s Nicolom jer Victoria i David nisu sjedili za stolom s mladencima, a do tada su za svoju snahu imali samo riječi hvale.

Nicola je nedavno objavila fotografije na kojima plače ispod kojih je napisala emotivnu posvetu za koju se nagađa da je upućena Victoriji Beckham:

"Ponekad mi je teško pokazati tužne dijelove sebe. Odrastanje sa sedmero braće i sestara kao i dvoje vrlo jakih roditelja me očvrsnulo, utuvili su mi u glavu da ne dam ljudima da me rastuže ili povrijede moje srce. Zbog toga sam podigla visok zid kako bih se zaštitila. Svi imamo dana kad se loše osjećamo zbog drugih ljudi i u redu je da se osjećamo povrijeđeno. Pomislila sam da bih mogla napisati nešto o tome jer nikad ne pokazujem ovu svoju stranu. Želim je pokazati. Sve vas jako volim i iskreno cijenim vašu podršku. Puno mi znači kad na mom profilu govorite ljubazno i želim da znate da vas vidim, da vas čujem i da mi to puno znači".

