Victoria Beckham pohvalila se na svom profilu na Instagramu, na kojem ju prati više od 30 milijuna ljudi, koliko uživa kod nas na odmoru.

Victoria Beckham ne krije koliko joj je lijepo na odmoru u Hrvatskoj, a sa svojim je obožavateljima odlučila podijeliti niz videa i fotografija da im pokaže kak uživa s obitelji.

"Sretan vam vikend! Puse iz Hrvatske", napisala je Victoria uz fotografiju koju je podijelila, a na kojoj zajedno poziraju njezin suprug David Beckham i kćer Harper Seven.

Uz to je objavila i kćerinu fotografiju iz večernje šetnje, video sina Cruza na sup dasci i kako skače sa stijena u more, Davidove fotografije, te njihovu zajedničku na kojoj zajedno uživaju u zalasku sunce i uz koju je priznala kako je popila malo previše votke.

Prvu fotografiju iz Hrvatske objavila je prije nekoliko dana i to kako bi obznanila vijest da se pridružila popularnoj društvenoj mreži TikTok.

Obitelj Beckham je za odmor odabrala luksuzni resort na otoku Lopudu, u kojem cijena najma po danu iznosi deset tisuća eura za deset osoba, a cijena jednog noćenja iznosi oko 1400 eura.

Luksuzni kompleks u kojem boravi slavni par smješten je u nekadašnjem franjevačkom samostanu koji je obnovila grofica Francesca von Habsburg i pretvorila ga u muzej s elegantnim boutique hotelom i duhovnim utočištem 21. stoljeća zajedno s crkvom, zvonikom i romanesknim klaustrom, a u sklopu kompleksa nalazi se i Sveti vrt.

Slovi kao jedna od najluksuznijih destinacija na Jadranu, a gostima su na raspolaganju concierge i privatni kuhar.

Beckhami će tako za odmor u Hrvatskoj izdvojiti pozamašnu svotu, a ne sumnjamo kako će njihovo ljetovanje itekako doprinijeti razvoju našeg turizma i samog resorta u kojem noće.

