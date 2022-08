Brooklyna Beckhama paparazzi su ulovili dok je s crvenim McLarenom išao po sok, nakon što se doznalo da je navodno potpuno zahladio odnos sa svojim roditeljima.

Sina Davida i Victorije Beckham, Brooklyna Beckhama, paparazzi su ulovili u Zapadnom Hollywoodu dok je izlazio iz luksuznog crvenog McLarena 765LT.

Brooklyn je na sebi imao klasičnu kratku majicu, traperice i tenisice te je bio vidno raspoložen, a automobilom je navodno samo otišao kupiti sok.

Čini se kako na njega nimalo ne utječe svađa navodna svađa s obitelji zbog njegove supruge Nicole Peltz.

Nicole je nedavno objavila fotografije na kojima plače ispod kojih je napisala emotivnu posvetu za koju se nagađa da je upućena Victoriji Beckham:

"Ponekad mi je teško pokazati tužne dijelove sebe. Odrastanje sa sedmero braće i sestara kao i dvoje vrlo jakih roditelja me očvrsnulo, utuvili su mi u glavu da ne dam ljudima da me rastuže ili povrijede moje srce. Zbog toga sam podigla visok zid kako bih se zaštitila. Svi imamo dana kad se loše osjećamo zbog drugih ljudi i u redu je da se osjećamo povrijeđeno. Pomislila sam da bih mogla napisati nešto o tome jer nikad ne pokazujem ovu svoju stranu. Želim je pokazati. Sve vas jako volim i iskreno cijenim vašu podršku. Puno mi znači kad na mom profilu govorite ljubazno i želim da znate da vas vidim, da vas čujem i da mi to puno znači".

Trzavice zmeđu Beckhamovih i njihovog najstarijeg sina navodno su započele još na njegovu vjenčanju s Nicolom jer Victoria i David nisu sjedili za stolom s mladencima, a do tada su za svoju snahu imali samo riječi hvale.

Inače, obitelj Beckham ranije ovo ljeto odmarala je na otoku Lopudu kraj Dubrovnika, ali bez Brooklyna i Nicole, a nakon Hrvatske su otišli u Francusku.

Victoria i David zatrpali su svoje Instagrame fotografijama iz Lijepe Naše i nisu krili oduševljenje našom obalom, ali i gastronomskom ponudom.

