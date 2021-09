Britanska reality zvijezda Vicky Pattison s dečkom Ercanom Ramadanom trenutno uživa u Dubrovniku gdje su ih fotografi snimili tijekom strastvenih trenutaka na plaži.

Zvijezda kontroverznog reality showa "Geordie Shore" Vicky Pattison (33) već par tjedana ljetuje na našoj obali s dečkom Ercanom Ramadanom.

Obišli su Hvar i Brač te su trenutno u Dubrovniku gdje su snimljeni na intimnoj večeri, a fotografi su ih ulovili i na poznatoj dubrovačkoj plaži Copacabana.

Tamo su se prepustili strastima kao da ih nitko ne gleda, a reality zvijezdi to nije bio problem jer je ionako svoju intimu navikla dijeliti s javnosti.

A iako se, kada su tek stigli u Hrvatsku, Vicky na svojem Instagramu požalila kako je Ercanu dosadila uloga njezina osobnog fotografa, opet ju je pristao fotografirati.

Fotke koje je uslikao njezin dečko objavila je i na svojem Instagramu, gdje je prati preko 4 milijuna ljudi, te je uz njih ponovno istaknula koliko je očarana Dubrovnikom.

Inače, Vicky gledatelji diljem svijeta pamte po divljim ispadima i turbulentnom ljubavnom odnosu u showu "Geordie Shore" u kojem se pojavljivala od 2011. do 2014. Nakon toga je bila i u realityju "Ex on the Beach", a zbog svega toga je ostvarila veliku popularnost i na društvenim mrežama.