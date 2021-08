Vicky Pattison dijeli fotografije s otoka Hvara i ističe da je u raju nakon što je 18 mjeseci žudjela za odmorom.

Zvijezda kontroverznog showa "Geordie Shore" Vicky Pattison (33) pohvalila se na Instagramu da uživa na našoj obali.

"U raju sam, ljudi... Znam da smo svi u istoj situaciji, ali 18 mjeseci sam očajnički željela otići na odmor, nekoliko sam ih otkazala pa se nisam htjela previše nadati ovome u slučaju da se ipak ne dogodi. No tu sam i jako mi je žao, ali objavljivat ću gomile i gomile fotki", napisala je Vicky.

Zanosna Engleskinja je otkrila da ljetuje na Hvaru, jednoj od omiljenih destinacija na Jadranu među svjetskim zvijezdama. Podijelila je niz fotografija u badiću te s večera na kojima je uživala u delicijama i koktelima.

Inače, Vicky je mnogima neprepoznatljiva nakon što se odlučila na veliku promjenu i postala plavuša dok je ranije bila crnka. Gledatelji diljem svijeta ju pamte po divljim ispadima i turbulentnom ljubavnom odnosu u showu "Geordie Shore" u kojem se pojavljivala od 2011. do 2014.

Nakon toga je bila i u realityju "Ex on the Beach", a zbog svega toga je ostvarila veliku popularnost i na Instagramu ju prati više od četiri milijuna ljudi.